Англиканская церковь создаст фонд для искупления «великого зла»

О создании фонда на £100 млн для возмещению ущерба от «великого зла» — работорговли — англиканская церковь объявила в 2023 году, однако консультанты посоветовали увеличить его в десять раз. В церкви призвали богатых инвестировать

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Англиканская церковь обратится к сверхбогатым семьям и состоятельным инвесторам за помощью в создании фонда в размере £1 млрд для искупления «великого зла» работорговли, передает The Times.

В прошлом году, объявляя о решении о создании этого фонда, в англиканской церкви запланировали, что его размер составит £100 млн. Однако в отчете группы, назначенной церковью для консультаций по вопросам рабства, сочли эту сумму «несравнимой с масштабами морального греха и преступления» и предложили увеличить ее как минимум в десять раз.

The Times напоминает, что церковь взяла на себя обязательство по искуплению «великого зла» после того, как обнаружила, что значительная часть ее богатств — газета оценивает их в £10,3 млрд — связана с доходами от рабства, в основном через фонд, подаренный церкви королевой Анной в 1704 году.

Церковь приняла предложение консультационной группы и призвала богатые семьи и учреждения, стремящиеся искупить получение прибыли от рабства в прошлом, пополнить фонд и довести его до £1 млрд. При этом сама церковь отказалась вкладываться в фонд из собственных средств (помимо уже вложенных £100 млн) в краткосрочной перспективе.

«Никакая сумма денег не может полностью искупить или полностью компенсировать многовековое воздействие африканского порабощения движимого имущества, последствия которого до сих пор ощущаются во всем мире», — заявила епископ Кройдон Розмари Маллетт, возглавляющая группу.

The Times отмечает, что средства из фонда не будут использоваться для выплаты «компенсаций» частным лицам, а будут использованы для предоставления грантов и стартового капитала для проектов и предприятий в «черных сообществах» по всей Великобритании.

Отмена рабства была официально провозглашена в Великобритании 1 августа 1838 года. До этого империя, а также учрежденная указом Елизаветы I Ост-Индская компания, долгие годы были в лидерах по количеству перевезенных и проданных рабов. На пике могущества Соединенное Королевство управляло землями, простиравшимися на более чем 30 млн кв. км, среди которых почти половина Африки, Индия, Австралия, большая часть Северной Америки и др.

По данным отчета фонда Walk Free сегодня в рабстве живут почти 50 млн человек. Под рабством в фонде понимают ситуации, когда людей эксплуатируют — в результате угроз, принуждения или обмана — и это ставит их в безвыходную ситуацию. По подсчетам организации, две трети людей в рабстве находятся всего в десяти странах, включая США, Россию, Китай и Турцию.

Лидирую по уровню распространения рабства:

Северная Корея — 104,6 человека на 1000 человек населения, или в общей сложности 2,6 млн рабов на 26 млн населения,

Эритрея (90,3 на 1000),

Мавритания (32 на 1000),

Саудовская Аравия (21,3 на 1000),

Турция (15,6 на 1000),

Таджикистан (14 на 1000),

ОАЭ (13,4 на 1000).

Самый низкий уровень распространения рабства, по оценкам авторов доклада, в Швейцарии и Норвегии (0,5 человека на 1000 человек населения).