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Политика ,  
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Англиканская церковь создаст фонд для искупления «великого зла»

Англиканская церковь создаст фонд на £1 млрд для искупления вины за рабство
О создании фонда на £100 млн для возмещению ущерба от «великого зла» — работорговли — англиканская церковь объявила в 2023 году, однако консультанты посоветовали увеличить его в десять раз. В церкви призвали богатых инвестировать
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Англиканская церковь обратится к сверхбогатым семьям и состоятельным инвесторам за помощью в создании фонда в размере £1 млрд для искупления «великого зла» работорговли, передает The Times.

В прошлом году, объявляя о решении о создании этого фонда, в англиканской церкви запланировали, что его размер составит £100 млн. Однако в отчете группы, назначенной церковью для консультаций по вопросам рабства, сочли эту сумму «несравнимой с масштабами морального греха и преступления» и предложили увеличить ее как минимум в десять раз.

The Times напоминает, что церковь взяла на себя обязательство по искуплению «великого зла» после того, как обнаружила, что значительная часть ее богатств — газета оценивает их в £10,3 млрд — связана с доходами от рабства, в основном через фонд, подаренный церкви королевой Анной в 1704 году.

Церковь приняла предложение консультационной группы и призвала богатые семьи и учреждения, стремящиеся искупить получение прибыли от рабства в прошлом, пополнить фонд и довести его до £1 млрд. При этом сама церковь отказалась вкладываться в фонд из собственных средств (помимо уже вложенных £100 млн) в краткосрочной перспективе.

«Никакая сумма денег не может полностью искупить или полностью компенсировать многовековое воздействие африканского порабощения движимого имущества, последствия которого до сих пор ощущаются во всем мире», — заявила епископ Кройдон Розмари Маллетт, возглавляющая группу.

The Times отмечает, что средства из фонда не будут использоваться для выплаты «компенсаций» частным лицам, а будут использованы для предоставления грантов и стартового капитала для проектов и предприятий в «черных сообществах» по всей Великобритании.

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Отмена рабства была официально провозглашена в Великобритании 1 августа 1838 года. До этого империя, а также учрежденная указом Елизаветы I Ост-Индская компания, долгие годы были в лидерах по количеству перевезенных и проданных рабов. На пике могущества Соединенное Королевство управляло землями, простиравшимися на более чем 30 млн кв. км, среди которых почти половина Африки, Индия, Австралия, большая часть Северной Америки и др.

По данным отчета фонда Walk Free сегодня в рабстве живут почти 50 млн человек. Под рабством в фонде понимают ситуации, когда людей эксплуатируют — в результате угроз, принуждения или обмана — и это ставит их в безвыходную ситуацию. По подсчетам организации, две трети людей в рабстве находятся всего в десяти странах, включая США, Россию, Китай и Турцию.

Лидирую по уровню распространения рабства:

  • Северная Корея — 104,6 человека на 1000 человек населения, или в общей сложности 2,6 млн рабов на 26 млн населения,
  • Эритрея (90,3 на 1000),
  • Мавритания (32 на 1000),
  • Саудовская Аравия (21,3 на 1000),
  • Турция (15,6 на 1000),
  • Таджикистан (14 на 1000),
  • ОАЭ (13,4 на 1000).

Самый низкий уровень распространения рабства, по оценкам авторов доклада, в Швейцарии и Норвегии (0,5 человека на 1000 человек населения).

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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