Генсек ООН назвал самую угнетенную группу из 40 млн жертв рабства

Женщины и девочки составляют 71% из 40 млн людей, живущих в рабстве. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе своего выступления, приуроченного к Международному дню борьбы за отмену рабства.

«Сегодня рабство предстает в виде угнетения по происхождению, насильственного, детского, домашнего труда, принудительных браков, долговых обязательств, торговли людьми для эксплуатации, в том числе, сексуальной, а так же вовлечения детей в вооруженные конфликты» — приводятся его слова на сайте ООН.

По словам Гутерриша, помимо женщин, больше всего от рабства страдают бедные и дискриминируемые группы, а именно расовые и этнические меньшинства. В связи с этим он призвал членов ООН и все гражданское общество защищать и поддержать жертв рабства, а также усиливать коллективный вклад в борьбу с этими «отвратительными практиками».

По данным отчета Global Slavery Index фонда Walk Free, к 2018 году в России насчитывалось около 800 тыс. рабов. Согласно исследованию, принудительный труд используется в секс-индустрии, строительстве, сельском хозяйстве и коммунальных службах. Чаще всего в такой ситуации оказываются мигранты из Центрально, Восточной и Юго-Восточной Азии, а также Украины и России. Примечательно, что авторы исследования отнесли к рабскому труду работу заключенных в некоторых российский колониях.