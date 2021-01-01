Генсек ООН назвал самую угнетенную группу из 40 млн жертв рабства
«Сегодня рабство предстает в виде угнетения по происхождению, насильственного, детского, домашнего труда, принудительных браков, долговых обязательств, торговли людьми для эксплуатации, в том числе, сексуальной, а так же вовлечения детей в вооруженные конфликты» — приводятся его слова на сайте ООН.
По словам Гутерриша, помимо женщин, больше всего от рабства страдают бедные и дискриминируемые группы, а именно расовые и этнические меньшинства. В связи с этим он призвал членов ООН и все гражданское общество защищать и поддержать жертв рабства, а также усиливать коллективный вклад в борьбу с этими «отвратительными практиками».
По данным отчета Global Slavery Index фонда Walk Free, к 2018 году в России насчитывалось около 800 тыс. рабов. Согласно исследованию, принудительный труд используется в секс-индустрии, строительстве, сельском хозяйстве и коммунальных службах. Чаще всего в такой ситуации оказываются мигранты из Центрально, Восточной и Юго-Восточной Азии, а также Украины и России. Примечательно, что авторы исследования отнесли к рабскому труду работу заключенных в некоторых российский колониях.