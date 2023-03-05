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Саудовская Аравия повысила надбавку к цене на нефть в Европу на 20%

Bloomberg: Саудовская Аравия повысила надбавку к цене на нефть в Европу и Азию на 20%
Саудовская Аравия повышает цены на нефть в Европу и Азию второй месяц подряд. Bloomberg связывает это с возросшим спросом со стороны Китая, который восстанавливает свою экономику после отмены антиковидных ограничений
BRENT BRENT $85,61 -0,29%
Фото: Ali Haider / EPA / ТАСС
Фото: Ali Haider / EPA / ТАСС

Саудовская Аравия, на фоне восстановления спроса в Китае, повысила цены на нефть сорта Arab Light для Азии и Европы на $2,50 за барр. выше регионального эталона, что на $0,5 выше мартовского уровня, сообщает Bloomberg.

На 2 марта цена нефти сорта Arab Light составляла $83,2 за барр., цена Brent — $85,9, а WTI — $79,9.

Как отмечает агентство, после отмены основных коронавирусных ограничений, Пекин восстанавливает спрос на нефть, в связи с чем Саудовская Аравия уже второй месяц подряд повышает цены на топливо для Азии и Европы. В то же время цены для США остались без изменений.

Опрошенные Bloomberg трейдеры и руководители энергетических компаний не исключают, что по мере восстановления китайской экономики нефть может вырасти до 100$ за барр. (Brent).

В 2022 году доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти достигли рекордных за десять лет значений — $326 млрд. При этом ВВП Саудовской Аравии за год вырос на 8,7% — это самый быстрый рост среди стран G20. Большинство своей нефти — около 60%, — Саудовская Аравия продает в Азию, в основном по долгосрочным контрактам, цены на которые пересматриваются каждый месяц.  Китай, Япония, Южная Корея и Индия — крупнейшие импортеры нефти из Саудовской Аравии.

В октябре страны ОПЕК и Россия договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Это стало рекордным снижением производства нефти с 2020 года. Решение о сокращении квот добычи нефти ОПЕК+ было необходимо для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса, заявлял российский вице-премьер Александр Новак, который присутствовал на этой встрече. Участники соглашения также договорились продлить его действие на год — до конца 2023 года.

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Саудовская Аравия нефть цена на нефть Европа
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