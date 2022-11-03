В экс-премьера Пакистана выстрелили на акции протеста

Имран Хан ранен в ногу, его состояние стабильное. Пострадали еще несколько сторонников экс-премьера

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Неизвестный открыл огонь во время протестной акции в Пакистане и ранил в ногу бывшего премьер-министра Имрана Хана, пишет Bloomberg со ссылкой на его представителя и членов партии «Движение за справедливость».

Состояние политика стабильное, его госпитализируют.

Акция протеста прошла в городе Вазирабаде (провинция Пенджаб). Участники демонстрации во главе с Ханом требовали досрочных выборов. По данным The Daily Times, помимо него пострадали еще семь человек, включая членов «Движения за справедливость». Reuters пишет, что стреляли из автоматического оружия.

Geo TV передает, что один сотрудник партии, по некоторым данным, погиб в результате стрельбы.

Действующий премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил действия стрелявшего и поручил МВД разобраться в произошедшем.

Хан был премьер-министром Пакистана с 2018 года до минувшего апреля, когда парламент страны вынес ему вотум недоверия. Оппозиционеры обвинили главу правительства в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции.