Суд оштрафовал Mail.ru на ₽4 млн за призывы к митингам в «Одноклассниках»

«Одноклассники» оштрафовали за неудаление призывов к участию несовершеннолетних в несогласованных акциях протестах. В пресс-службе соцсети сообщили РБК, что планируют обжаловать решение суда

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Савеловский районный суд оштрафовал на 4 млн руб. компанию Mail.ru Group за неудаление в соцсети «Одноклассники» призывов к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях протеста. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Савеловского районного суда.

«Вынесены постановления по двум делам об административном правонарушении, за каждое из которых наложен административный штраф в размере 2 млн руб. Mail.ru является владельцем информационного ресурса «Одноклассники», на котором были размещены призывы к участию [в несанкционированных акциях], в том числе несовершеннолетних», — сообщили РБК в суде.

Речь идет о призывах участвовать в несогласованных акциях 23 января, уточнили источники ТАСС и «МБХ медиа».

В пресс-службе «Одноклассников» сказали РБК только то, что знают о решении суда и планируют его обжаловать.