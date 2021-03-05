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Дело Навального ,  
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Суд оштрафовал Mail.ru на ₽4 млн за призывы к митингам в «Одноклассниках»

«Одноклассники» оштрафовали за неудаление призывов к участию несовершеннолетних в несогласованных акциях протестах. В пресс-службе соцсети сообщили РБК, что планируют обжаловать решение суда
Mail.ru Group MAIL 1 899,6 -2,02% Купить
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Савеловский районный суд оштрафовал на 4 млн руб. компанию Mail.ru Group за неудаление в соцсети «Одноклассники» призывов к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях протеста. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Савеловского районного суда.

«Вынесены постановления по двум делам об административном правонарушении, за каждое из которых наложен административный штраф в размере 2 млн руб. Mail.ru является владельцем информационного ресурса «Одноклассники», на котором были размещены призывы к участию [в несанкционированных акциях], в том числе несовершеннолетних», — сообщили РБК в суде.

Речь идет о призывах участвовать в несогласованных акциях 23 января, уточнили источники ТАСС и «МБХ медиа».

В пресс-службе «Одноклассников» сказали РБК только то, что знают о решении суда и планируют его обжаловать.

Шесть соцсетей оштрафуют за неудаление призывов к участию в митингах
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Митинги в десятках российских городов проходили в поддержку оппозиционера Алексея Навального. 17 января он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после предполагаемого отравления. После прилета Навального задержали по делу «Ив Роше». ФСИН заявила, что оппозиционер не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции, нарушив условия испытательного срока. В начале февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный. Он проведет в колонии 2,5 года.

Акции протеста в поддержку Навального прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля. Митинги не были согласованы с властями. По информации правозащитников проекта «ОВД-Инфо», в первый день были задержаны более 4 тыс. человек, в связи с акцией 31 января — свыше 5 тыс., 2 февраля — почти 1,5 тыс. МВД данные о числе задержанных не публиковало. В начале февраля в министерстве сообщили, что после акций протеста было заведено 90 уголовных дел.

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Незадолго до акций Роскомнадзор потребовал от соцсетей удалять призывы к митингам и пригрозил штрафами до 4 млн руб. за распространение информации, вовлекающей несовершеннолетних в акции протеста. 27 января в ведомстве сообщили, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и видеохостинг YouTube не удалили в общей сложности 170 соответствующих призывов.

Авторы
Елизавета Ламова, Виктория Полякова, Владислав Скобелев
акции протеста «Одноклассники» штраф
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Роскомнадзор пригрозил Twitter штрафами за неудаление информации
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