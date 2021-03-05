Глава МИД Украины исключил двойное гражданство с Россией

Кулеба заявил, что поддерживает идею о двойном гражданстве с другими государствами, кроме «страны-агрессора». Накануне президент Зеленский поручил кабмину проработать вопросы регулирования этой сферы

Дмитрий Кулеба (Фото: Zuma / ТАСС)

Гражданам Украины планируют разрешить иметь двойное гражданство со всеми странами, кроме России. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

По его словам, он последовательно поддерживает идею двойного гражданства, сейчас МИД прорабатывает с депутатами Рады соответствующие изменения в законодательство.

«Есть одно исключение — это страна-агрессор (так власти Украины называют Россию. — РБК), с ней не может идти речь о любом двойном гражданстве», — подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что Киев планирует разрешить двойное гражданство со всеми странами мира, которые не несут Украине угрозы, в том числе со странами Евросоюза.