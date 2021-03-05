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Глава МИД Украины исключил двойное гражданство с Россией

Кулеба заявил, что поддерживает идею о двойном гражданстве с другими государствами, кроме «страны-агрессора». Накануне президент Зеленский поручил кабмину проработать вопросы регулирования этой сферы
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Zuma / ТАСС)

Гражданам Украины планируют разрешить иметь двойное гражданство со всеми странами, кроме России. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

По его словам, он последовательно поддерживает идею двойного гражданства, сейчас МИД прорабатывает с депутатами Рады соответствующие изменения в законодательство.

«Есть одно исключение — это страна-агрессор (так власти Украины называют Россию. — РБК), с ней не может идти речь о любом двойном гражданстве», — подчеркнул Кулеба.

Власти Украины решили ввести двойное гражданство
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Фото:РИА Новости

Министр отметил, что Киев планирует разрешить двойное гражданство со всеми странами мира, которые не несут Украине угрозы, в том числе со странами Евросоюза.

В конце февраля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины дал поручение правительству в течение двух месяцев разработать законопроект, регулирующий двойное гражданство в стране.

4 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, обязывающий правительство провести инвентаризацию законодательства по вопросам, связанным с двойным гражданством. В частности, кабмин должен определить правовые основы для запрета лицам с двойным гражданством занимать определенные государственные и муниципальные должности.

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Киев заявил о невозможности иметь двойное гражданство с Россией
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В течение полугода власти должны представить Верховной раде законопроекты, регулирующие эти аспекты. Кроме того, им предписывается начать переговоры с другими странами по вопросам двойного гражданства.

Законопроект о двойном гражданстве Зеленский внес в Раду еще в 2019 году. Глава украинской Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк заявлял, что Украина нуждается в этом из-за серьезного оттока населения в последние годы.

«Двойное гражданство — это в некотором роде программа иммиграции на Украину. Мы теряем население, очень много потеряли экономических мигрантов. А потому должны предложить определенным категориям мигрантов: «Приезжайте на Украину», — говорил Соколюк.

Автор
Михаил Котляр
двойное гражданство Украина Россия Дмитрий Кулеба
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