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Политика ,  
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Элизабет Уоррен снялась с президентской гонки в США

Она заявила, что пока не готова поддержать кого-то из других кандидатов. От демократов предвыборную кампанию продолжают Джо Байден, Берни Сандерс и Тулси Габбард
Элизабет Уоррен (Фото: Steven Senne / AP)

Сенатор США от штата Массачусетс и член Демократической партии Элизабет Уоррен вышла из президентской гонки в США. Об этом она заявила в своем Twitter.

«Наша работа продолжается, борьба продолжается, и большие мечты никогда не умирают. От всего сердца — спасибо», — написала Уоррен.

В блоге на Medium Уоррен добавила, что за время своей президентской кампании собрала $112 млн, пожертвования отправили более 1,2 млн человек.

«Меня не будет в президентской гонке, но эта борьба — наша борьба — не завершена», — подчеркнула она.

По результатам «супервторника» 3 марта, когда Демократическая партия разыгрывала в 14 штатах 1 344 голоса делегатов партийного съезда (он в июле и определит итогового кандидата от партии), Уоррен получила 25 голосов. Свою предвыборную кампанию она строила на антикоррупционных заявлениях.

Как пишет CNN, сенатор пока не собирается делать каких-либо заявлений в поддержку других кандидатов. «Мне необходимо немного времени, чтобы подумать», — сказала Уоррен.

Блумберг отказался продолжать борьбу за пост президента США
Политика

От Демократической партии США в президентской гонке остались бывший вице-президент страны 77-летний Джо Байден, считающийся фаворитом по результатам «супервторника», где он получил 371 голос; сенатор от штата Вермонт 78-летний Берни Сандерс — по итогам праймериз у него 300 голосов делегатов; а также член палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард с одним голосом после «супервторника».

Ранее, 4 марта, бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг, который также баллотировался от Демократической партии, заявил о своем выходе из предвыборной гонки.

По его словам, такое решение было принято, чтобы демократы могли победить на предстоящих президентских выборах. «Три месяца назад я вступил в президентскую гонку, чтобы победить Дональда Трампа. Сегодня я покидаю гонку по той же причине», — сказал Блумберг, добавив, что, продолжив кампанию, он бы уменьшил шансы партии на победу.

Лидер кокусов в Айове Буттиджич решил выйти из предвыборной гонки в США
Политика

Накануне «супервторника» с выборов снялся лидер кокусов (процесса определения единого кандидата) в штате Айова, экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич. Прекратить кампанию политик решил после победы Джо Байдена на праймериз в Южной Каролине.

От Республиканской партии США предвыборную кампанию продолжают действующий президент Дональд Трамп, губернатор Массачусетса Уильям Уэлд и предприниматель Роки де ла Фуенте. Однако соревнования у республиканцев носят скорее технический характер: скорее всего, кандидатом от партии станет Трамп, идущий на второй срок.

Трамп удерживает лидерство по итогам прошедших в стране праймериз и имеет 859 голосов делегатов из необходимых для выдвижения от партии 1 276. Для выдвижения кандидата от Демократической партии нужно набрать 1 911 голосов делегатов из 3 979.

Автор: Михаил Котляр
Теги: выборы, США, Демократическая партия
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