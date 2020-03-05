Элизабет Уоррен снялась с президентской гонки в США

Она заявила, что пока не готова поддержать кого-то из других кандидатов. От демократов предвыборную кампанию продолжают Джо Байден, Берни Сандерс и Тулси Габбард

Элизабет Уоррен (Фото: Steven Senne / AP)

Сенатор США от штата Массачусетс и член Демократической партии Элизабет Уоррен вышла из президентской гонки в США. Об этом она заявила в своем Twitter.

«Наша работа продолжается, борьба продолжается, и большие мечты никогда не умирают. От всего сердца — спасибо», — написала Уоррен.

В блоге на Medium Уоррен добавила, что за время своей президентской кампании собрала $112 млн, пожертвования отправили более 1,2 млн человек.

«Меня не будет в президентской гонке, но эта борьба — наша борьба — не завершена», — подчеркнула она.

По результатам «супервторника» 3 марта, когда Демократическая партия разыгрывала в 14 штатах 1 344 голоса делегатов партийного съезда (он в июле и определит итогового кандидата от партии), Уоррен получила 25 голосов. Свою предвыборную кампанию она строила на антикоррупционных заявлениях.