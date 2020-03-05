Элизабет Уоррен снялась с президентской гонки в США

Как пишет CNN, сенатор пока не собирается делать каких-либо заявлений в поддержку других кандидатов. «Мне необходимо немного времени, чтобы подумать», — сказала Уоррен.
От Демократической партии США в президентской гонке остались бывший вице-президент страны 77-летний Джо Байден, считающийся фаворитом по результатам «супервторника», где он получил 371 голос; сенатор от штата Вермонт 78-летний Берни Сандерс — по итогам праймериз у него 300 голосов делегатов; а также член палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард с одним голосом после «супервторника».
Ранее, 4 марта, бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг, который также баллотировался от Демократической партии, заявил о своем выходе из предвыборной гонки.
По его словам, такое решение было принято, чтобы демократы могли победить на предстоящих президентских выборах. «Три месяца назад я вступил в президентскую гонку, чтобы победить Дональда Трампа. Сегодня я покидаю гонку по той же причине», — сказал Блумберг, добавив, что, продолжив кампанию, он бы уменьшил шансы партии на победу.
Накануне «супервторника» с выборов снялся лидер кокусов (процесса определения единого кандидата) в штате Айова, экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич. Прекратить кампанию политик решил после победы Джо Байдена на праймериз в Южной Каролине.
От Республиканской партии США предвыборную кампанию продолжают действующий президент Дональд Трамп, губернатор Массачусетса Уильям Уэлд и предприниматель Роки де ла Фуенте. Однако соревнования у республиканцев носят скорее технический характер: скорее всего, кандидатом от партии станет Трамп, идущий на второй срок.
Трамп удерживает лидерство по итогам прошедших в стране праймериз и имеет 859 голосов делегатов из необходимых для выдвижения от партии 1 276. Для выдвижения кандидата от Демократической партии нужно набрать 1 911 голосов делегатов из 3 979.