На напавшего на Собчак мужчину завели дело о мелком хулиганстве

Полиция завела дело об административном нарушении по статье «Мелкое хулиганство» на мужчину, плеснувшего водой в Ксению Собчак. Ранее напавшего на кандидата в президенты мужчину лишили стажировки в Мосгордуме

Алан Дзуцев (Фото: Асхат Бардынов / Штаб Ксении Собчак)

МВД возбудило дело об административном нарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) в отношении мужчины, напавшего на кандидата в президенты Ксению Собчак. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного главка МВД.

Ранее пресс-секретарь председателя Мосгордумы Полина Орехова сообщила РБК, что напавший на Собчак мужчина лишен стажировки в городском парламенте. По словам Ореховой, с ним работают правоохранительные органы.

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Нападение на Собчак произошло 4 марта, в то время как она выходила из Петровского путевого дворца в Москве после празднования дня рождения Михаила Горбачева. Мужчина плеснул водой в Собчак со словами «Это за Жириновского». Собчак отмечала, что нападавшим был Алан Дзуцев, помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Позднее спикер принес Собчак извинения, добавив, что нападавший не является его помощником, а проходил стажировку в Мосгордуме.

5 марта Собчак рассказала о звонке мэра Москвы Сергея Собянина, который извинился перед ней за поведение стажера. Сама Собчак назвала поступок Собянина «обнадеживающим», поскольку «даже некоторые высшие чиновники страны начали осознавать, что беззаконная и хулиганская травля деятелей оппозиции — нечто ненормальное, несовместимое со статусом цивилизованной страны».

Ранее между Собчак и кандидатом в президенты Владимиром Жириновским во время предвыборных дебатов 28 февраля на телеканале «Россия 1» возникла ссора. После того как Жириновский прервал выступление кандидата Сергея Бабурина, Собчак призвала лидера ЛДПР к спокойствию, в ответ он нецензурно обозвал Собчак. После этого она облила его водой.

После конфликта Собчак сообщила, что находится «под ярким впечатлением». По ее словам, Жириновский «превращает все в цирк и нелепость». В штабе Жириновского сочли действия Собчак провокацией со стороны конкурентов на выборах, чтобы сорвать «предвыборную работу» их кандидата.