Рубио оставил одну из своих должностей в администрации Трампа

Рубио был назначен и.о. архивариуса США в феврале 2025 года. После ухода с этого поста он остается госсекретарем и и.о. советника президента по национальной безопасности. Ранее он также возглавлял уже закрытое агентство USAID

Марко Рубио (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Госсекретарь США Марко Рубио оставил свой пост и.о. архивариуса США, обязанности которого он исполнял почти год, сообщает CNN со ссылкой на Национальное управление архивов и документации (NARA).

Национальные архивы хранят документы правительства США — бумаги, фото, карты, фильмы и электронные записи. Помимо управления хранилищами исторических материалов федерального правительства, архивариус США контролирует исполнение ведомствами требований по ведению документации и соблюдению закона о свободе информации (FOIA).

«Перед завершением срока полномочий, в пределах, разрешенных законом, госсекретарь Рубио делегировал полномочия своему заместителю Джеймсу Байрону», — пояснил генсоветник NARA Мэтт Даммермут.

Срок полномочий Рубио истек в соответствии с законом о реформе федеральных вакансий, согласно которому время пребывания и.о. на посту ограничено 210 днями (семь месяцев). В ряде случаев срок может быть продлен, например, в период смены администрации президента. При вступлении в должность нового президента к этому сроку добавляется еще 90 дней, итого 300 дней.

О том, что Рубио больше не занимает этот пост, написало накануне Federal News Network со ссылкой на представителя NARA. Двое сотрудников NARA рассказали, что официальные портреты Рубио недавно убрали из зданий ведомства в Вашингтоне и Мэриленде. Его имя и должность также исчезли из списка высшего руководства на сайте NARA. По словам сотрудников, персоналу официально о смене руководства пока не объявляли.

Президент США Дональд Трамп назначил Рубио главой архивной службы в феврале 2025 года после увольнения Коллин Шоган, которую на этот пост назначил бывший президент Джо Байден. Шоган была первой женщиной на этом посту.

Рубио по-прежнему занимает несколько должностей в администрации Трампа. Он остается госсекретарем США и и.о. советника президента по национальной безопасности. Рубио также помогает курировать переход власти в Венесуэле после свержения ее лидера Николаса Мадуро. Ранее Рубио возглавлял уже закрытое Агентство США по международному развитию (USAID).

Демократы в конгрессе критикуют Рубио за конфликт интересов из‑за совмещения нескольких ключевых руководящих должностей в администрации США (госсекретаря, исполняющего обязанности советника по национальной безопасности и и.о. архивариуса). В марте 2025 года лидеры демократов в палате представителей потребовали от него объяснений из-за уничтожения документов USAID и заявили, что его роль характеризуется «фундаментальным конфликтом интересов, подрывающим цели закона о федеральных архивах и целостность NARA».