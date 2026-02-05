 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Рубио оставил одну из своих должностей в администрации Трампа

Рубио был назначен и.о. архивариуса США в феврале 2025 года. После ухода с этого поста он остается госсекретарем и и.о. советника президента по национальной безопасности. Ранее он также возглавлял уже закрытое агентство USAID
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Госсекретарь США Марко Рубио оставил свой пост и.о. архивариуса США, обязанности которого он исполнял почти год, сообщает CNN со ссылкой на Национальное управление архивов и документации (NARA).

Национальные архивы хранят документы правительства США — бумаги, фото, карты, фильмы и электронные записи. Помимо управления хранилищами исторических материалов федерального правительства, архивариус США контролирует исполнение ведомствами требований по ведению документации и соблюдению закона о свободе информации (FOIA).

«Перед завершением срока полномочий, в пределах, разрешенных законом, госсекретарь Рубио делегировал полномочия своему заместителю Джеймсу Байрону», — пояснил генсоветник NARA Мэтт Даммермут.

Срок полномочий Рубио истек в соответствии с законом о реформе федеральных вакансий, согласно которому время пребывания и.о. на посту ограничено 210 днями (семь месяцев). В ряде случаев срок может быть продлен, например, в период смены администрации президента. При вступлении в должность нового президента к этому сроку добавляется еще 90 дней, итого 300 дней.

О том, что Рубио больше не занимает этот пост, написало накануне Federal News Network со ссылкой на представителя NARA. Двое сотрудников NARA рассказали, что официальные портреты Рубио недавно убрали из зданий ведомства в Вашингтоне и Мэриленде. Его имя и должность также исчезли из списка высшего руководства на сайте NARA. По словам сотрудников, персоналу официально о смене руководства пока не объявляли.

Рубио заявил о сокращении списка нерешенных вопросов по Украине
Политика
Марко Рубио

Президент США Дональд Трамп назначил Рубио главой архивной службы в феврале 2025 года после увольнения Коллин Шоган, которую на этот пост назначил бывший президент Джо Байден. Шоган была первой женщиной на этом посту.

Рубио по-прежнему занимает несколько должностей в администрации Трампа. Он остается госсекретарем США и и.о. советника президента по национальной безопасности. Рубио также помогает курировать переход власти в Венесуэле после свержения ее лидера Николаса Мадуро. Ранее Рубио возглавлял уже закрытое Агентство США по международному развитию (USAID).

Демократы в конгрессе критикуют Рубио за конфликт интересов из‑за совмещения нескольких ключевых руководящих должностей в администрации США (госсекретаря, исполняющего обязанности советника по национальной безопасности и и.о. архивариуса). В марте 2025 года лидеры демократов в палате представителей потребовали от него объяснений из-за уничтожения документов USAID и заявили, что его роль характеризуется «фундаментальным конфликтом интересов, подрывающим цели закона о федеральных архивах и целостность NARA».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Марко Рубио США пост администрация президента
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
