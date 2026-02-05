WSJ рассказала об итогах «военной игры» в Германии по конфликту с Россией
Военная игра, моделировавшая столкновение НАТО с Россией в районе Балтии, привела к быстрой победе «российских сил», пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Военную игру организовала немецкая газета Die Welt совместно с Немецким центром военных игр при Университете имени Гельмута Шмидта Вооруженных сил Германии. Согласно условиям игр, США не выступили на стороне НАТО. В военной игре, прошедшей в декабре, приняли участие 16 бывших высокопоставленных чиновников, законодателей и видных экспертов по безопасности из Германии и НАТО. Они разыгрывали сценарий, который, согласно задумке, мог бы развернуться в октябре 2026 года.
«[Условные] «русские» достигли большинства своих целей, не перемещая много подразделений», — рассказал изданию Бартоломей Кот, польский аналитик по вопросам безопасности. На учениях он играл роль премьер-министра Польши.
В основу была положена идея о «захвате» Россией литовского города Мариямполе на ее собственной границе с Белоруссией со стороны Калининградской области. В итоге условные США в рамках учений отказались от применения ст. 5 Устава НАТО о коллективной обороне, а группировка, представлявшая Германию, проявила нерешительность. «Польша» же, хотя и мобилизовала войска, не стала перебрасывать их через границу с Литвой. Немецкая бригада, уже дислоцированная в Литве, не вмешалась, отчасти из-за использования условной «Россией» беспилотников для установки мин на дорогах.
«Сдерживание зависит не только от возможностей, но и от того, что противник думает о нашей воле, а в ходе военной игры мы с моими «российскими коллегами» знали: Германия будет колебаться. И этого было достаточно для победы», — сказал Франц-Штефан Гади, военный аналитик из Вены, сыгравший роль начальника Генерального штаба России.
В городе Мариямполе с населением около 35 тыс. человек находится один из наиболее стратегически важных транспортных узлов Европы. К юго-западу от него тянется скоростная автомагистраль Via Baltica в Польшу, по которой курсируют грузовики со всего ЕС и Украины. К западу же идет транзитная дорога, связывающая Белоруссию и Калининградскую область — Сувалкский коридор, которую Литва обязана держать открытой для российского транспорта.
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва не собирается нападать на НАТО. Публикации о возможности атаки на западные страны он называл «чушью». Российская сторона полагает, что сам Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию.
