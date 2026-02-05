Испанский премьер после обвинений Дурова раскритиковал «техноолигархов»

Премьер Испании заявил, что демократию не сломят «техноолигархи». Ранее Маск назвал его «фашистским диктатором», а Дуров заявил о превращении Испании в «государство тотальной слежки»

Педро Санчес (Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images)

Испания не желает, чтобы «технологические олигархи» с помощью алгоритмов угрожали демократии, заявил премьер-министр республики Педро Санчес в заключительной речи на 8-м Национальном промышленном конгрессе, передает газета El Mundo.

По его словам, социальные сети превратились «в безнаказанную токсичную среду».

«Есть те, кто говорит, что регулировать — значит контролировать, что заниматься политикой — значит быть тираном, что устанавливать правила — значит ограничивать инновации. Но почти никогда не задаются ключевые вопросы: ради чего нам нужна эта инновация?» — обратился он к аудитории.

Двумя днями ранее, 3 февраля, Санчес представил пакет из пяти мер, направленных на борьбу со злоупотреблениями со стороны крупных цифровых платформ и обеспечение безопасной цифровой среды. Он заявил, что «социальные сети превратились в несостоявшееся государство, где игнорируются законы и терпятся преступления».

В частности, предлагаемые правительством Испании меры предусматривают запрет на доступ к социальным сетям для лиц младше 16 лет. Цифровые платформы будут обязаны внедрить эффективные системы проверки возраста.

После этого Дуров в своем телеграм-канале обратился ко всем испанским пользователям, заявив, что испанское правительство продвигает опасные новые правила, которые угрожают свободе местных пользователей интернета. «Эти меры могут превратить Испанию в государство тотальной слежки под видом «защиты», — считает основатель мессенджера Telegram. Он также призвал распространить его сообщение.

Маск, комментируя предложенные испанским правительством меры, написал в своей соцсети X: «Грязный Санчес». В другом посте он назвал премьера «истинным фашистским диктатором».