Испанский премьер после обвинений Дурова раскритиковал «техноолигархов»
Испания не желает, чтобы «технологические олигархи» с помощью алгоритмов угрожали демократии, заявил премьер-министр республики Педро Санчес в заключительной речи на 8-м Национальном промышленном конгрессе, передает газета El Mundo.
По его словам, социальные сети превратились «в безнаказанную токсичную среду».
«Есть те, кто говорит, что регулировать — значит контролировать, что заниматься политикой — значит быть тираном, что устанавливать правила — значит ограничивать инновации. Но почти никогда не задаются ключевые вопросы: ради чего нам нужна эта инновация?» — обратился он к аудитории.
Двумя днями ранее, 3 февраля, Санчес представил пакет из пяти мер, направленных на борьбу со злоупотреблениями со стороны крупных цифровых платформ и обеспечение безопасной цифровой среды. Он заявил, что «социальные сети превратились в несостоявшееся государство, где игнорируются законы и терпятся преступления».
В частности, предлагаемые правительством Испании меры предусматривают запрет на доступ к социальным сетям для лиц младше 16 лет. Цифровые платформы будут обязаны внедрить эффективные системы проверки возраста.
После этого Дуров в своем телеграм-канале обратился ко всем испанским пользователям, заявив, что испанское правительство продвигает опасные новые правила, которые угрожают свободе местных пользователей интернета. «Эти меры могут превратить Испанию в государство тотальной слежки под видом «защиты», — считает основатель мессенджера Telegram. Он также призвал распространить его сообщение.
Маск, комментируя предложенные испанским правительством меры, написал в своей соцсети X: «Грязный Санчес». В другом посте он назвал премьера «истинным фашистским диктатором».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ