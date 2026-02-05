 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

Новые переговоры по ДСНВ и итоги встречи в ОАЭ. Спецэфир телеканала РБК

Спецэфир телеканала РБК о новых переговорах по ДСНВ и встречах в Абу-Даби
Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Переговоры России и США

Россия, США и Украина провели второй раунд переговоров в Абу-Даби. После их окончания Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «157 на 157».

Также после переговоров стало известно, что США и Россия ведут переговоры о продлении действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Российские и американские военные также договорились возобновить диалог на высоком уровне.

Итоги переговоров в Абу-Даби и новые детали по ДСНВ обсуждаем в эфире телеканала РБК с экспертами.

Как прошел второй раунд трехсторонней встречи по Украине в ОАЭ
Политика
Фото:Евгений Мессман / ТАСС

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Теги
ДСНВ Абу-Даби переговоры Россия США Украина
