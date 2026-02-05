Новые переговоры по ДСНВ и итоги встречи в ОАЭ. Спецэфир телеканала РБК
Россия, США и Украина провели второй раунд переговоров в Абу-Даби. После их окончания Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «157 на 157».
Также после переговоров стало известно, что США и Россия ведут переговоры о продлении действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Российские и американские военные также договорились возобновить диалог на высоком уровне.
Итоги переговоров в Абу-Даби и новые детали по ДСНВ обсуждаем в эфире телеканала РБК с экспертами.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ