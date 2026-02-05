Спецэфир телеканала РБК о новых переговорах по ДСНВ и встречах в Абу-Даби

Новые переговоры по ДСНВ и итоги встречи в ОАЭ. Спецэфир телеканала РБК

Россия, США и Украина провели второй раунд переговоров в Абу-Даби. После их окончания Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «157 на 157».

Также после переговоров стало известно, что США и Россия ведут переговоры о продлении действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Российские и американские военные также договорились возобновить диалог на высоком уровне.

Итоги переговоров в Абу-Даби и новые детали по ДСНВ обсуждаем в эфире телеканала РБК с экспертами.