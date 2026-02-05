 Перейти к основному контенту
В файлах Эпштейна оказался рассказ о финансовой лазейке через Ватикан

Дело Эпштейна
Эпштейн писал, что по состоянию на 2013 год банк Ватикана, который считается суверенной территорией, не подчинялся правилам ни Италии, ни ЕС. Это позволяло ему работать без финансовой прозрачности. С тех пор ситуация изменилась
Фото: ior.va
Фото: ior.va

Американский финансист Джеффри Эпштейн, которого в США обвиняют в ряде сексуальных преступлений, переписывался с бывшим министром финансов страны (1999–2001), директором Национального экономического совета (2009–2010) и главным экономистом Всемирного банка (1991–1993) Ларри Саммерсом. В одном из писем, которое обнародовал американский Минюст, он акцентирует внимание на уникальном статусе банка Ватикана, позволяющем работать без финансовой прозрачности.

«Самым важным изменением в Ватикане может быть не внезапная отставка папы Бенедикта XVI, а смена руководства в Институте религиозных дел, ватиканском банке», — пишет Эпштейн.

Финансист отмечает, что благодаря статусу суверенной территории Ватикан не обязан следовать правилам финансовой прозрачности не только в Италии, но и по всему Европейскому союзу (Ватикан не входит в ЕС). Этот статус позволяет элитным клиентам банка Ватикана избегать любой проверки денежных переводов, поясняет Эпштейн в письме.

Официальное название банка Ватикана — Институт религиозных дел (IOR). Он дает возможность компаниям, созданным для религиозных и благотворительных целей, инвестировать привлеченные средства. Институт закрыт для широкой публики, открыть в нем счет без явных причин частное лицо не может. Он обслуживает:

  • Святой престол и связанные с ним учреждения.
  • Религиозные ордены и католические организации.
  • Сотрудников Ватикана и дипломатический корпус.
  • духовенство, аккредитованное при Святом престоле.

Банк предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая управление активами, депозитарные и пенсионные услуги, а также международные платежные переводы. Он соблюдает требования FATCA (соглашение с США об обмене налоговой информацией) и имеет соглашение об обмене данными с Италией.

До 2013 года, которым датировано письмо Эпштейна, банк считался одним из самых закрытых в мире. Однако именно в том году ситуация начала меняться. 1 октября 2013-го IOR впервые в своей истории опубликовал годовой финансовый отчет. До этого момента никакой публичной отчетности не существовало. Тогда же банк начал «чистку», только в тот год закрыв около 3 тыс. подозрительных или неактивных счетов.

Что касается налогообложения, технически банк всегда был освобожден от налогов внутри самого Ватикана, так как это суверенное государство, где нет подоходного налога или налога на прибыль в привычном понимании. До заключения соглашения с Италией в 2015 году счета в Ватикане использовались как инструмент для ухода от налогов, поскольку банк не передавал данные налоговым органам других стран.

Что было в «файлах Эпштейна» и почему появление там болезненно для Трампа
База знаний
Джеффри Эпштейн в суде в Уэст-Палм-Бич, Флорида, США

С какой целью Эпштейн упоминает об этом факте, в письме не раскрывается. Вместе с тем финансист упоминает расследование итальянских властей в отношении президента Банка Ватикана Этторе Готти Тедески, его увольнение и сотрудничество с Римом.

«Именно в этот момент всемогущая Коллегия кардиналов в одном из последних актов папства Бенедикта назначила немецкого юриста Эрнста фон Фрейберга президентом банка (занимал пост в 2013–2014 годах. — РБК). Затем последовала беспрецедентная отставка папы Бенедикта», — пишет Эпштейн.

Финансист Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019-го и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница подданная Великобритании Гислейн Максвелл отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

30 января Минюст США обнародовал дополнительно 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна.

Татьяна Зыкина, София Шошина
