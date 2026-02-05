СК отменил возбуждение дела об изнасиловании против экс-депутата Госдумы

Лишенный мандата депутата Госдумы Юрий Напсо утверждает, что с 20-летней помощницей его связывали «романтические отношения». Возбуждение дела против Напсо отменили из-за его статуса члена УИК

Юрий Напсо (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Следственный комитет (СК) в начале февраля отменил постановление о возбуждении уголовного дела об изнасиловании в отношении бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо, рассказал РБК источник, знакомый с ходом следствия. Отмену постановления о возбуждении дела также подтвердил РБК Напсо.

В постановлении Главного следственного управления (ГСУ) СК (есть у РБК) говорится, что Напсо с 22 августа 2025 года по 15 января 2026 года был членом участковой избирательной комиссии (УИК) Советского района Ростова-на-Дону с правом решающего голоса. В это время он относился к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. Таким образом, решение следователя о возбуждении дела является «незаконным и необоснованным», так как дело было возбуждено «ненадлежащим лицом с нарушением норм УПК», говорится в документе.

ГСУ СК направило материалы, которые послужили основанием для возбуждения дела, для дополнительной проверки и принятия процессуального решения.

О деле против Напсо сообщил в сентябре прошлого года «Коммерсантъ», экс-депутат был объявлен в розыск. Бывшая помощница Напсо заявила, что была изнасилована депутатом Госдумы в марте 2023 года.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.

Юрий Напсо подтвердил РБК решение СК и заявил, что девушка его оговорила. Он в свою очередь обвинил бывшую помощницу в присвоении денег.

По его словам, девушка, написавшая заявление об изнасиловании, работала его помощницей, ей на тот момент было 20 лет. «Чусова устроилась моей помощницей в 2022 году. У нас с ней сложились романтические отношения. Во-первых, она параллельно завела отношения с моим старшим сыном, о чем я узнал случайно. Во-вторых, она присвоила себе крупную сумму денег из зарплатного фонда, который мне, как депутату Госдумы, выделялся на зарплаты помощников». Напсо утверждает, что в конце 2022 года она взяла именной бланк депутата, написала на нем распоряжение выделить ей около 2 млн руб. и получила по нему деньги. Юристы Напсо, по его словам, в феврале 2026 года подали на девушку заявление в полицию.

Юрия Напсо лишили депутатского мандата в апреле 2025 года. В Думе его обвинили в многочисленных пропусках пленарных заседаний и неисполнении обязанностей депутата. Комиссия по регламенту пришла к выводу, что в общей сложности он не был в Госдуме около двух лет, из них более 200 дней — без уважительной причины.

Напсо заявлял, что он был на больничном, оформлял больничные листы и без уважительной причины отсутствовал только шесть дней. Он обратился в Верховный суд, но тот оставил лишение мандата в силе.

В октябре 2024 года Центральный районный суд Сочи вынес решение об обращении в доход государства имущества Напсо и аффилированных с ним лиц.