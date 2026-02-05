 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК⁠,
0
Эксклюзив

СК отменил возбуждение дела об изнасиловании против экс-депутата Госдумы

СК отменил возбуждение дела об изнасиловании против экс-депутата Госдумы Напсо
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Лишенный мандата депутата Госдумы Юрий Напсо утверждает, что с 20-летней помощницей его связывали «романтические отношения». Возбуждение дела против Напсо отменили из-за его статуса члена УИК
Юрий Напсо
Юрий Напсо (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Следственный комитет (СК) в начале февраля отменил постановление о возбуждении уголовного дела об изнасиловании в отношении бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо, рассказал РБК источник, знакомый с ходом следствия. Отмену постановления о возбуждении дела также подтвердил РБК Напсо.

В постановлении Главного следственного управления (ГСУ) СК (есть у РБК) говорится, что Напсо с 22 августа 2025 года по 15 января 2026 года был членом участковой избирательной комиссии (УИК) Советского района Ростова-на-Дону с правом решающего голоса. В это время он относился к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. Таким образом, решение следователя о возбуждении дела является «незаконным и необоснованным», так как дело было возбуждено «ненадлежащим лицом с нарушением норм УПК», говорится в документе.

ГСУ СК направило материалы, которые послужили основанием для возбуждения дела, для дополнительной проверки и принятия процессуального решения.

О деле против Напсо сообщил в сентябре прошлого года «Коммерсантъ», экс-депутат был объявлен в розыск. Бывшая помощница Напсо заявила, что была изнасилована депутатом Госдумы в марте 2023 года.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.

Юрий Напсо подтвердил РБК решение СК и заявил, что девушка его оговорила. Он в свою очередь обвинил бывшую помощницу в присвоении денег.

По его словам, девушка, написавшая заявление об изнасиловании, работала его помощницей, ей на тот момент было 20 лет. «Чусова устроилась моей помощницей в 2022 году. У нас с ней сложились романтические отношения. Во-первых, она параллельно завела отношения с моим старшим сыном, о чем я узнал случайно. Во-вторых, она присвоила себе крупную сумму денег из зарплатного фонда, который мне, как депутату Госдумы, выделялся на зарплаты помощников». Напсо утверждает, что в конце 2022 года она взяла именной бланк депутата, написала на нем распоряжение выделить ей около 2 млн руб. и получила по нему деньги. Юристы Напсо, по его словам, в феврале 2026 года подали на девушку заявление в полицию.

Юрия Напсо лишили депутатского мандата в апреле 2025 года. В Думе его обвинили в многочисленных пропусках пленарных заседаний и неисполнении обязанностей депутата. Комиссия по регламенту пришла к выводу, что в общей сложности он не был в Госдуме около двух лет, из них более 200 дней — без уважительной причины.

Напсо заявлял, что он был на больничном, оформлял больничные листы и без уважительной причины отсутствовал только шесть дней. Он обратился в Верховный суд, но тот оставил лишение мандата в силе.

В октябре 2024 года Центральный районный суд Сочи вынес решение об обращении в доход государства имущества Напсо и аффилированных с ним лиц.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Юрий Напсо уголовное дело СКР Госдума изнасилование ЛДПР
Материалы по теме
ЛДПР отдаст депутатский мандат Напсо члену ЦИК
Политика
Двух депутатов КПРФ в Алтайском крае заподозрили в мошенничестве
Политика
В Сочи арестовали детей депутата Госдумы Дорошенко на время следствия
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 17:26
Россия предложила Бразилии открыть прямое авиасообщение вопреки санкциям Политика, 20:19
В США сообщили о самых массовых увольнениях с 2009 года Бизнес, 20:16
Би-би-си с подачи Украины обвинила россиян в нарушении правил допуска МОК Спорт, 20:03
Испанский премьер после обвинений Дурова раскритиковал «техноолигархов» Политика, 20:02
СК отменил возбуждение дела об изнасиловании против экс-депутата Госдумы Политика, 20:02
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
«Яндекс.Путешествия» после ухода отелей объяснили увеличение комиссии Бизнес, 19:57
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
18-летняя чемпионка Игр БРИКС объявила о завершении карьеры Спорт, 19:45
Умер бывший главком ВМФ Владимир Куроедов Политика, 19:44
Советник Фицо и «Меркель в юности»: европейцы в файлах Эпштейна Политика, 19:32
WSJ рассказала об итогах «военной игры» в Германии по конфликту с Россией Политика, 19:29
Четыре человека пострадали при взрыве в шахте «Садкинская» Общество, 19:20
Российская делегация вылетела из Абу-Даби Политика, 19:17
ЦБ изменил процесс открытия счета на платформе цифрового рубля Финансы, 19:16