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Общество ,  
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МВД предложило внести 12 веществ для допинга в список сильнодействующих

Министерство внутренних дел предложило внести в список 12 веществ, которые используют спортсмены, в список сильнодействующих. Об этом ведомство сообщило на сайте.

МВД разработало инициативу в рамках борьбы с допингом в российском спорте. В список вошли 11 веществ из группы анаболических стероидов и стимуляторов, которые содержатся в биологически активных добавках и предтренировочных комплексах для повышения продуктивности тренировок.

Согласно проекту постановления, к новым сильнодействующим веществам ведомство отнесло:

  • «6альфа-Метил-андрост-4-ен-3,17-дион»
  • «Андростандион (5альфа-андростан-3,17-дион)»
  • «Ареколин (метил-1-метил-1,2,5,6-тетрагидропиридин-3-карбоксилат)
  • Атаместан (1-метиландроста-1,4-диен-3,17-дион)»
  • «1,3-Диметилбутиламин (4-метилгептан-2-амин, ДМБА)»
  • «Октодрин (6-метилгептан-2-амин, ДМГА)»
  • «Тестолактон (лактон 13-гидрокси-3-оксо-13,17-секоандроста-1,4-диен-17-овой кислоты)»
  • «Трендион (тренавар, эстра-4,9,11-триен-3,17-дион)»
  • «2-Фенилпропан-1-амин»
  • «Форместан (4-гидроксиандрост-4-ен-3,17-дион)
  • «Хлорметиландростендиол (17метил-4-хлорандрост-4-ен-3,17-диол)»

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Фотогалерея 

МВД предложило установить госконтроль и за веществом HGH Frag 176-191. Оно активно используется в спортивной среде, но в разы мощнее соматотропина, который уже находится в списке сильнодействующих веществ.

Кроме того, ведомство решило изменить показатель крупного размера для контроля за оборотом сильнодействующих веществ (ст. 234 Уголовного кодекса).

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МВД сильнодействующие лекарства госконтроль
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