МВД утвердило требования к хранению и использованию автомобильных аптечек

Приказ должен вступить в силу 1 марта 2025 года и действовать в течение шести лет. Он содержит требования к размещению, хранению и использованию автомобильных аптечек

МВД разработало проект приказа, содержащий требования к размещению, хранению и использованию аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить прилагаемые требования к размещению, хранению и использованию аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях», — сказано в документе.

Приказ должен вступить в силу с 1 марта 2025 года и действовать до 1 марта 2031 года.

Проектом приказа предусматривается размещение аптечки в месте, где к ней будет иметься беспрепятственный и быстрый доступ. В то же время аптечка не должна создавать помех в управлении автомобилем.

Условия хранения аптечки должны соответствовать условиям хранения медицинских изделий, которыми она комплектуется, с учетом требований производителей.

Владельцы автомобилей должны постоянно следить за комплектацией аптечек и пополнять их, а также не допускать истечения сроков годности медицинских изделий. Когда срок годности истекает, изделия необходимо утилизировать согласно требованиям производителя.

В части приказа с требованиями к использованию автомобильной аптечки говорится, что она должна соответствовать порядку оказания первой помощи, утвержденному Минздравом.

Использовать медицинские изделия, которыми комплектуется аптечка, в случае нарушения их стерильности нельзя. То же касается их повторного использования, а также применения медицинских изделий, загрязненных кровью или другими биологическими жидкостями.

До 1 марта 2023 года любой легковой автомобиль, автобус, грузовик или мотоцикл обязательно должен был комплектоваться аптечкой (штраф составлял 500 руб.), за этим следили инспекторы ГИБДД. Однако по инициативе МВД норму убрали как «избыточную». Сейчас требование носит исключительно рекомендательный характер.

В конце мая российский Минздрав обновил требования к комплектации автомобильной аптечки, включив в ее состав изотермическое одеяло, хирургические ножницы, эластичные бинты и загубник (приспособление вставляется в рот и не позволяет человеку сомкнуть челюсти или прикусить язык).

Приказ вступает в силу с 1 сентября. Он будет действовать до 1 сентября 2030 года. Аптечки, укомплектованные до вступления изменений в силу, можно использовать до истечения срока годности и не позднее 1 сентября 2027 года.