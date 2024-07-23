Путин включил в состав Госсовета врио глав девяти регионов

Президент Владимир Путин обновил состав Государственного совета, включив в него временно исполняющих обязанности глав девяти регионов.

Согласно указу, в состав Госсовета вошли:

врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных;

врио губернатора Алтая Андрей Турчак,

врио главы Тульской области Дмитрий Миляев,

врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук;

врио главы Хабаровского края Дмитрий Демешин;

врио главы Кемеровской области Илья Середюк;

врио главы Курской области Алексей Смирнов;

врио главы Самарской области Вячеслав Федорищев;

врио главы губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Из структуры исключили глав Минпромторга Антона Алиханова, Минспорта Михаила Дегтярева, Минтранса Романа Старовойта и Минэнерго Сергея Цивилева, которые ранее занимали посты губернаторов.

Также исключены экс-глава Югры Наталья Комарова, экс-губернатор Алтая Олег Хорохордин и бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, которые покинули свои должности.