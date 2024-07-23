Путин включил в состав Госсовета врио глав девяти регионов
Президент Владимир Путин обновил состав Государственного совета, включив в него временно исполняющих обязанности глав девяти регионов.
Согласно указу, в состав Госсовета вошли:
- врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных;
- врио губернатора Алтая Андрей Турчак,
- врио главы Тульской области Дмитрий Миляев,
- врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук;
- врио главы Хабаровского края Дмитрий Демешин;
- врио главы Кемеровской области Илья Середюк;
- врио главы Курской области Алексей Смирнов;
- врио главы Самарской области Вячеслав Федорищев;
- врио главы губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.
Из структуры исключили глав Минпромторга Антона Алиханова, Минспорта Михаила Дегтярева, Минтранса Романа Старовойта и Минэнерго Сергея Цивилева, которые ранее занимали посты губернаторов.
Также исключены экс-глава Югры Наталья Комарова, экс-губернатор Алтая Олег Хорохордин и бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, которые покинули свои должности.
Госсовет — конституционный государственный орган, который формируется президентом. Кроме главы государства в состав совета всегда входят: председатели правительства, Совета Федерации и Государственной думы, а также руководитель администрации президента и все главы регионов России.