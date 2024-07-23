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Политика ,  
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Путин включил в состав Госсовета врио глав девяти регионов

Президент Владимир Путин обновил состав Государственного совета, включив в него временно исполняющих обязанности глав девяти регионов.

Согласно указу, в состав Госсовета вошли:

  • врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных;
  • врио губернатора Алтая Андрей Турчак,
  • врио главы Тульской области Дмитрий Миляев,
  • врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук;
  • врио главы Хабаровского края Дмитрий Демешин;
  • врио главы Кемеровской области Илья Середюк;
  • врио главы Курской области Алексей Смирнов;
  • врио главы Самарской области Вячеслав Федорищев;
  • врио главы губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

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Политика
Владимир Путин

Из структуры исключили глав Минпромторга Антона Алиханова, Минспорта Михаила Дегтярева, Минтранса Романа Старовойта и Минэнерго Сергея Цивилева, которые ранее занимали посты губернаторов.

Также исключены экс-глава Югры Наталья Комарова, экс-губернатор Алтая Олег Хорохордин и бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, которые покинули свои должности.

Госсовет — конституционный государственный орган, который формируется президентом. Кроме главы государства в состав совета всегда входят: председатели правительства, Совета Федерации и Государственной думы, а также руководитель администрации президента и все главы регионов России.

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Владимир Путин Андрей Турчак Дмитрий Миляев Руслан Кухарук Дмитрий Демешин Илья Середюк Алексей Смирнов Вячеслав Федорищев Георгий Филимонов Госсовет
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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