В Таджикистане экс-главу МИД осудили за попытку госпереворота
Верховный суд Таджикистана вынес приговоры фигурантам дела о попытке госпереворота, среди которых оказались бывшие чиновники, силовики и журналисты, передает Asia Plus.
По данным источников издания, самые большие сроки получили бывший глава МИДа Хамрохон Зарифи и бывший депутат парламента и председатель Демократической партии Таджикистана Саидджафар Усмонзод — 27 лет лишения свободы.
Аресты политических деятелей Таджикистана начались в июне 2024 года. Первым из них задержали Усмонзоду. Затем в течение нескольких месяцев арестовали еще как минимум семь человек, пишет издание. Azdo TV отмечает, что суть дела следствие не раскрывает, ссылаясь на гриф секретности. Оглашение приговора состоялось в СИЗО в Душанбе.
Также по делу приговорили:
- бывшего председателя Верховного совета и исполняющего обязанности президента (1991–1992) Таджикистана Акбаршо Искандарова — к 18 годам;
- экс-заместителя председателя Социал-демократической партии Таджикистана и юриста Шокирджона Хакимова — к 18 годам;
- бывшего заместителя председателя Демократической партии Таджикистана и журналиста Ахмадшоха Комилзоду — к 18 годам;
- экс-сотрудника органов безопасности полковника в отставке Нурамина Ганизоду — к 18 годам;
- экс-начальника управления таджикского МИДа Абдулфайза Атои — к 17 годам;
- племянницу Шокирджона Хакимова и журналистку Рухшону Хакимову — к восьми годам.
Фигуранты обвинялись по статьям о госизмене, захвате власти, мошенничестве и разжигании вражды. В последнем слове они не признали свою вину.
Как уточняет Asia Plus, дело Хакимовой связано с проведением опроса о «влиянии Китая в Таджикистане», в котором приняли участие некоторые из других осужденных, в том числе Хакимов и Усмонзода. Прокурор запрашивал для нее 17 лет колонии. Журналистка оставалась на свободе до вынесения приговора из-за наличия двух малолетних детей.
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