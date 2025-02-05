 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Таджикистане экс-главу МИД осудили за попытку госпереворота

Фигуранты дела о «попытке госпереворота» в Таджикистане получили сроки от 18 до 27 лет, пишет Asia Plus. Среди них оказались бывшие глава МИДа, и.о. президента, депутаты и журналисты. При этом суть дела следствие не раскрыло
Хамрохон Зарифи
Хамрохон Зарифи (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Верховный суд Таджикистана вынес приговоры фигурантам дела о попытке госпереворота, среди которых оказались бывшие чиновники, силовики и журналисты, передает Asia Plus.

По данным источников издания, самые большие сроки получили бывший глава МИДа Хамрохон Зарифи и бывший депутат парламента и председатель Демократической партии Таджикистана Саидджафар Усмонзод — 27 лет лишения свободы.

Аресты политических деятелей Таджикистана начались в июне 2024 года. Первым из них задержали Усмонзоду. Затем в течение нескольких месяцев арестовали еще как минимум семь человек, пишет издание. Azdo TV отмечает, что суть дела следствие не раскрывает, ссылаясь на гриф секретности. Оглашение приговора состоялось в СИЗО в Душанбе. 

Также по делу приговорили:

  • бывшего председателя Верховного совета и исполняющего обязанности президента (1991–1992) Таджикистана Акбаршо Искандарова — к 18 годам;
  • экс-заместителя председателя Социал-демократической партии Таджикистана и юриста Шокирджона Хакимова — к 18 годам;
  • бывшего заместителя председателя Демократической партии Таджикистана и журналиста Ахмадшоха Комилзоду — к 18 годам;
  • экс-сотрудника органов безопасности полковника в отставке Нурамина Ганизоду — к 18 годам;
  • экс-начальника управления таджикского МИДа Абдулфайза Атои — к 17 годам;
  • племянницу Шокирджона Хакимова и журналистку Рухшону Хакимову — к восьми годам.

Фигуранты обвинялись по статьям о госизмене, захвате власти, мошенничестве и разжигании вражды. В последнем слове они не признали свою вину.

Как уточняет Asia Plus, дело Хакимовой связано с проведением опроса о «влиянии Китая в Таджикистане», в котором приняли участие некоторые из других осужденных, в том числе Хакимов и Усмонзода. Прокурор запрашивал для нее 17 лет колонии. Журналистка оставалась на свободе до вынесения приговора из-за наличия двух малолетних детей.

В Таджикистане обеспокоились нарушением прав своих граждан в России
Политика
В ходе судебного заседания 8 января гособвинитель запрашивал для всех фигурантов «дела о госперевороте» тюремные сроки от 23 до 30 лет.

Читайте РБК в Telegram.

Вышел тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»

В СК предложили запретить продажу алкоголя до 21 года

В Грозном планируют построить жилой небоскреб в виде джигита

Кремль сообщил об оживлении контактов с США

Книгу 1903 года вернули в библиотеку спустя 106 лет

МИД Турции рассказал, когда появятся конкретные инициативы по Украине

РБК запускает винный салон. Расписание

Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Киселев заявил WSJ о проклятиях со стороны Запада из-за «сердец геев»

Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Таджикистан Верховный суд госпереворот приговор МИД госизмена мошенничество разжигание
Материалы по теме
В Таджикистане арестовали 15 подозреваемых в подготовке теракта на Навруз
Политика
В Таджикистане не нашли экстремистов среди депортированных из России
Политика
Таджикистан заявил о «нарушении прав и свобод» своих граждан в России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 102,69 (+0,19) Инвестиции, 04 фев, 18:02 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 98,53 (-1,41) Инвестиции, 04 фев, 18:02
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 16:34
Военные округа Вооруженных сил России утратили межвидовой статусПолитика, 16:32
На Украине сообщили об обмене пленными с РоссиейПолитика, 16:29
Своя ноша: как устроен локальный рынок сумок и что ему мешаетСтиль, 16:27
«Динамо» подарит форму одноклубнику Роналду, носящему мерч «бело-голубых»Спорт, 16:26
Google отказалась от обещания не использовать ИИ для создания оружияТехнологии и медиа, 16:12
Ученые доказали, что по утрам люди чаще пребывают в хорошем настроенииLife, 16:00
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Карлсен не договорился с FIDE о титуле чемпиона мира по «шахматам Фишера»Спорт, 15:58
На «Всероссийском конгрессе рестораторов» обсудят главные тренды рынкаФраншизы, 15:54
ЦБ зафиксировал почти двукратный рост числа жалоб россиян на мошенниковФинансы, 15:51
Аналитики SberCIB обновили топ-10 российских акцийИнвестиции, 15:49
Турция — фабрика для Европы. Какие товары здесь выгодно закупатьPro, 15:46
Трамп заявил, что хотел бы видеть Иран «великим и благополучным»Политика, 15:41
Путин утвердил состав президиума Госсовета РоссииПолитика, 15:36