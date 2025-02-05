Челябинец сообщил о гибели под Шебекино сына-срочника и его четырех сослуживцев

Челябинец сообщил о гибели под Шебекино сына-срочника и его сослуживцев

Пятеро срочников погибли в приграничном селе под Шебекино в январе, в результате попадания в их блиндаж, рассказал отец одного из погибших

Артем Жеребцов (Фото: artjemzhereb / VK)

В приграничной зоне в Белгородской области погибли пять солдат-срочников из Челябинской области, пишет местный портал 74.ru со ссылкой на отца одного из погибших юношей Артема Жеребцова Сергея Жеребцова.

Солдаты погибли в селе Нехотеевка Шебекинского округа (от него примерно 10 км до украинской границы). Артема Жеребцова забрали в армию 7 июля 2024-го. Осенью его с сослуживцами отправили в Свердловскую область учиться на снайперов на две недели, потом они вернулись в Челябинскую область и после этого их отправили в Белгородскую.

«Они сами построили там себе блиндаж, заселились туда 30 декабря. 10 января мы с Артемом созванивались последний раз, а утром 11-го случился прилет, блиндаж засыпало, все они погибли», — рассказал Сергей Жеребцов.

Мужчина рассказал, что другие погибшие срочники — это молодой человек из Троицкого района Челябинской области, другой — из Нефтегорска в Самарской области и еще два брата из Нальчика.

Жеребцов показал документы о гибели сына. В них сказано, что юноша погиб при выполнении задач по охране и прикрытию государственной границы в Белгородской области.

Артема Жеребцова похоронили 2 февраля, родственники ждали тело несколько недель. Он награжден орденом Мужества посмертно.

РБК направил запрос в Минобороны.

5 февраля стало известно, что глава Тувы Владислав Ховалыг поручил провести проверку по факту гибели в Брянской области солдата-срочника Кудерека Артына, призванного из республики. Молодой человек был призван в армию в мае 2024 года. 19 января 2025-го семья солдата получила известие о его гибели от сослуживцев из воинской части в Брянской области.