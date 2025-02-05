Киселев заявил WSJ о проклятиях со стороны Запада из-за «сердец геев»

«На Западе будут проклинать и осуждать, говоря, что я хотел сжечь сердца геев», — сказал Дмитрий Киселев в интервью WSJ. Он утверждает, что не занимается пропагандой, его работа не отличается от того, что делают CNN или BBC

Дмитрий Киселев (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Телеведущий ВГТРК и глава МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил в интервью американскому изданию The Wall Street Journal (WSJ), что его будут проклинать на Западе и поддерживать в России. Газета опубликовала на основе интервью материал под названием «Российская телезвезда, ставшая голосом Кремля».

«На Западе меня будут проклинать и осуждать, говоря, что я хотел сжечь сердца геев», — сказал он («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Но в России, считает телеведущий, его «будут с теплотой вспоминать за то, что поддерживал свой народ в трудные времена».

Газета приводит слова Киселева 2012 года, когда тот сказал, что геям «надо запретить донорство крови, спермы, а их сердца в случае автомобильной катастрофы зарывать в землю или сжигать», так как они «непригодны для продолжения чьей-либо жизни».

Издание приводит в материале факты из биографии Дмитрия Киселева, утверждая, что раньше он был «другим человеком»: в 1991-м отказался зачитывать в эфире официальную информацию о вводе советских войск в Вильнюс (за что был сначала награжден литовскими властями, а потом этой награды лишен) и путешествовал по Европе во время работы в передаче «Окно в Европу» о европейской культуре.

WSJ в своей статье называет Киселева «самым влиятельным ведущим в стране», который помогает властям «поддерживать лояльность простых россиян». Киселев заявил, что каждые несколько месяцев он посещает совещания в Кремле, где обсуждают актуальные темы. «Это своего рода обмен, — обмен энергией, идеями», — сказал ведущий, отметив, что указаний от властей он не получает.

Киселев отметил, что главной целью ведущего является попасть в «сознание и душу зрителя». Он утверждает, что не занимается пропагандой, а его работа не отличается от работы CNN или BBC.