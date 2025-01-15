В Армении не исключили запрет «Вестей недели» с Киселевым
Армения может заблокировать программу «Вести недели» с Дмитрием Киселевым, заявил министр высокотехнологической промышленности Мхитар Айрапетян, передает «Sputnik Армения».
«Да, однозначно», — ответил он на соответствующий вопрос.
Министр подчеркнул, что содержание всех программ, которые транслируются на территории Армении, должно соответствовать местному законодательству. «Я думаю, что ожидания правительства Республики Армения здесь законны и справедливы», — заключил он.
Ранее посла России в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении из-за этой передачи. Там ему вручили ноту протеста. В ведомстве заявили, что в 12 января телеэфире «были озвучены искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности» Армении.
Киселев в разговоре с News.ru отметил, что не знает, из-за какого именно заявления ведомство вызвало российского дипломата. Пока, по его мнению, комментировать нечего.
В эфире программы от 12 января рассказывалось о Зангезурском коридоре между Азербайджаном, его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой (отделена от основной территории страны Арменией) и Турцией. Прокладывание трассы через него телеведущий Киселев назвал «жизненно важным» для Баку и отметил, что Ереван игнорирует требование Азербайджана открыть Зангезурский коридор.
Открытие этого транспортного пути было предусмотрено соглашением, заключенным в ноябре 2020 года после второй карабахской войны. В нем сказано, что «Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между» Азербайджаном и Нахичеванью. В Ереване заявляли, что не брали на себя обязательства по прокладке Зангезурского коридора.
В том же сюжете Киселев заявил, что Армения лишится «тепличных условий» при выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), напомнив о ценах на российский газ.
В начале января армянское правительство одобрило проект об инициировании вступления в Евросоюз. Российский вице-премьер Алексей Оверчук называл членство в ЕС и ЕАЭС несовместимым, но Ереван отмечал, что выходить из ЕАЭС не планирует.
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