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Военная операция на Украине ,  
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На Кубани из-за дрона загорелся резервуар с нефтепродуктами

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Военная операция на Украине
Пожару присвоили второй ранг сложности, пострадавших нет

Обломки украинского беспилотника упали на резервуар «с незначительными остатками нефтепродуктов» в станице Новоминской в Краснодарском крае, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Начался пожар, ему присвоили второй ранг сложности. По данным властей Каневского района, огонь локализовали. По предварительной информации, пострадавших нет.

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В течение января региональные власти и Минобороны несколько раз сообщали об отражении атак дронов в Краснодарском крае. Например, 11 января там уничтожили 16 беспилотников.

На этой неделе военное ведомство отчиталось об отражении крупной атаки БПЛА над Россией: в ночь на 3 февраля над шестью регионами перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников, больше всего - над Ростовской и Волгоградской.

На этом фоне в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска вводились временные ограничения.

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Теги
Краснодарский край Вениамин Кондратьев беспилотники дроны
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