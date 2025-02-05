На Кубани из-за дрона загорелся резервуар с нефтепродуктами
Обломки украинского беспилотника упали на резервуар «с незначительными остатками нефтепродуктов» в станице Новоминской в Краснодарском крае, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Начался пожар, ему присвоили второй ранг сложности. По данным властей Каневского района, огонь локализовали. По предварительной информации, пострадавших нет.
В течение января региональные власти и Минобороны несколько раз сообщали об отражении атак дронов в Краснодарском крае. Например, 11 января там уничтожили 16 беспилотников.
На этой неделе военное ведомство отчиталось об отражении крупной атаки БПЛА над Россией: в ночь на 3 февраля над шестью регионами перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников, больше всего - над Ростовской и Волгоградской.
На этом фоне в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска вводились временные ограничения.
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