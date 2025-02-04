В Волгограде организовали ПВР для жителей района, куда упали части дронов
Власти Красноармейского района Волгограда развернули пункт временного размещения (ПВР) для жителей территории, где устраняют последствия падения обломков беспилотников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе администрации города.
Как уточняется, ПВР развернули на территории детского лагеря «Орленок».
«При необходимости обеспечить безопасное размещение жителей ПВР готов принять волгоградцев. В настоящее время такая необходимость отсутствует», — говорится в сообщении.
Накануне Минобороны отчиталось, что в ночь с 2 на 3 февраля над Волгоградской областью средства ПВО уничтожили 25 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из-за падения обломков сбитых аппаратов возникли «локальные возгорания» на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), их оперативно потушили.
Утром 4 февраля МЧС региона сообщило, что в Волгограде все еще продолжаются работы по ликвидации последствий падения обломков беспилотников.
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