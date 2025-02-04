В Волгограде организовали ПВР для жителей района, куда упали части дронов

Круглогодичный корпус лагеря «Орленок» (Фото: orlenokvolga / VK)

Власти Красноармейского района Волгограда развернули пункт временного размещения (ПВР) для жителей территории, где устраняют последствия падения обломков беспилотников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе администрации города.

Как уточняется, ПВР развернули на территории детского лагеря «Орленок».

«При необходимости обеспечить безопасное размещение жителей ПВР готов принять волгоградцев. В настоящее время такая необходимость отсутствует», — говорится в сообщении.

Накануне Минобороны отчиталось, что в ночь с 2 на 3 февраля над Волгоградской областью средства ПВО уничтожили 25 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из-за падения обломков сбитых аппаратов возникли «локальные возгорания» на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), их оперативно потушили.

Утром 4 февраля МЧС региона сообщило, что в Волгограде все еще продолжаются работы по ликвидации последствий падения обломков беспилотников.