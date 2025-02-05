Чехия сочла перемирие на Украине «капитуляцией под маской дипломатии»
Переговоры об урегулировании между Москвой и Киевом не должны привести к «плохому миру», который не закончит нынешний военный конфликт, а только отсрочит следующий, написал в статье для «Европейской правды» глава МИД Чехии Ян Липавский.
По мнению дипломата, для России станет «вознаграждением» прекращение огня, которое «заморозит территориальные достижения или лишит Украину ее законного места в европейском и трансатлантическом сообществе».
Если Россия не понесет ответственности и вернет замороженные активы, «словно ничего и не произошло», а европейские страны будут вынуждены будет платить за восстановление Украины, «это будет не мир, а капитуляция, замаскированная под дипломатию», считает Липавский.
Российский президент Владимир Путин заявлял, что Москве «нужно не перемирие, а мир, долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан». В минувшем июле он сказал, что Россия не может первой пойти на прекращение огня, поскольку не уверена, что Украина поступит так же. Месяцем ранее он озвучил условия для мирных переговоров, которые включают вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и согласие Киева на нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Украина назвала эти требования ультиматумом. Президент Владимир Зеленский говорил, что Киеву для прекращения огня нужны гарантии безопасности и сильная переговорная позиция, страна не может согласиться на заморозку конфликта.
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