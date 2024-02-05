WSJ рассказала о расширении бизнес-империи Трампа

После поражения на президентских выборах 2020 года Трамп смог расширить свою бизнес-империю, в том числе за счет зарубежных проектов. Критики бизнесмена считают, что он не может отделять политику от бизнес-интересов, пишет WSJ

Дональд Трамп (Фото: Alon Skuy / Getty Images)

Во время первого срока Дональда Трампа на посту президента США его зарубежные компании и деловые связи подвергались постоянной проверке на предмет потенциальных конфликтов интересов, однако за последние четыре года он смог расширить свою бизнес-империю, в частности, заключив новые сделки в Южной Америке, Европе, Азии и на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает газета, на 2020 год под управлением Trump Organization было 52 актива. Тогда же, будучи на посту президента, он решил не продвигать проекты в Израиле, Саудовской Аравии и Филиппинах. После того как Трамп покинул Белый дом его компании возобновили зарубежную экспансию, и сегодня под их управлением находятся крупных 49 активов, восемь из которых — новые проекты.

WSJ пишет, что текущий портфель бизнес-империи экс-президента включает как минимум 17 жилых проектов, 12 полей для гольфа и 12 отелей или курортов. Газета приводит в пример соглашение Trump Organization с оманской Dar Al Arkan на $1,6 млрд о брендировании и управлении гольф-курортом в Омане.

Вместе с этим критики Трампа считают, что экс-президент еще в свой первый срок делал недостаточно, чтобы разделить политику и деловые интересы. «Влияние иностранных денег на президента США чрезвычайно опасно», — заявил WSJ главный юрист по этике Белого дома при администрации Джорджа Буша-младшего Ричард Пейнтер.

Сам Трамп неоднократно отрицал любые этические правонарушения с его стороны. Он отмечал, что Trump Organization участвовала в глобальных проектах в сфере недвижимости и других зарубежных предприятиях задолго до того, как он пришел в политику.

По оценке Forbes, состояние Трампа сейчас составляет $2,6 млрд. В 2016 году, перед избранием, Трамп имел $4,5 млрд, но за время своего президентского срока, к 2020, потерял более половины состояния. Стоимость его активов пошла в рост только после ухода из Белого дома. К 2023 году он уже вылетел из списка 400 самых богатых людей Америки.

Дональд Трамп родился в районе Квинс в Нью-Йорке, в семье предпринимателя-миллионера, инвестора и застройщика Фреда Трампа. Образование будущий президент получил в частной школе Кью-Форест в Квинсе, куда был принят в возрасте пяти лет, затем — в Нью-Йоркской военной академии (1959–1964 годы). Он поступил в частный Фордемский университет в Нью-Йорке на курс бизнес-администрирования (1964–1966 годы), после чего учился в школе финансов и торговли университета штата Пенсильвания, окончив ее в 1968 году со степенью бакалавра экономики.

Сразу после учебы начал работать в компании отца и занялся проектами по модернизации и сдаче в аренду жилой недвижимости в нескольких районах Нью-Йорка. В 1971 году он возглавил компанию отца, получил контрольный пакет акций и переименовал ее в Trump Organization. Под руководством Трампа бизнес расширился, новый глава компании стал заниматься проектами по созданию гостиниц, курортов, казино, полей для гольфа, в том числе за рубежом. Жилая и коммерческая недвижимость также сохранились в перечне направлений работы Trump Organization.

В конце 1990-х Трамп начал активно участвовать в политической жизни страны. В 2012 году он выдвигался в президенты от Республиканской партии, однако также снял кандидатуру на начальном этапе кампании. До 2016 года Трамп продолжал развивать бизнес, в том числе зарубежный. В 2015 году он вернулся в политику и объявил об участии в президентской кампании 2016 года, также от республиканцев. Лозунгом кампании он сделал призыв «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again). В итоге Трамп победил на выборах демократа Хиллари Клинтон, однако спустя четыре года уступил Джо Байдену в гонке за президентский пост.

Он вновь поборется с Байденом на выборах, которые запланированы на 5 ноября 2024 года. Оба кандидата уже победили в своих первых праймериз и являются наиболее вероятными соперниками при итоговом голосовании.