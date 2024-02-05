Суд Амстердама отложил вердикт по делу ЮКОСа на неделю

Апелляционный суд Амстердама на неделю, до 20 февраля, отложил вынесение вердикта по делу ЮКОСа, в рамках которого Россию обязывают выплатить $50 млрд бывшим акционерам. Москва пытается отменить это решение, суд рассматривает дело

Фото: Алексей Мякишев / Russian Look / Global Look Press

Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу компании ЮКОС до 20 февраля, сообщила РБК пресс-атташе инстанции Мелисса Зейлстра.

«Заседание действительно было запланировано на 13 февраля, но было отложено несколько недель назад до 20 февраля», — сказала она.

Судебное разбирательство бывших акционеров ЮКОСа и России тянется с начала 2000-х годов. В 2014 году Международный третейский суд заключил, что Россия фактически экспроприировала нефтяную компанию у законных владельцев, и обязал государство выплатить связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum более $50 млрд вместе с процентами.

Россия обжаловала решение третейского суда, и в 2016 году его отменили, однако в 2020 году Апелляционный суд Гааги восстановил его. В ответ Россия подала в суд кассационную жалобу и оспорила это решение. В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил постановление от 2014 года, согласно которому Россия должна была выплатить истцам компенсацию.

Нидерландский суд удовлетворил жалобу России по одному пункту — о том, что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в ходе арбитражного разбирательства. Теперь апелляционный суд Амстердама должен пересмотреть решение, касающееся именно этого пункта.