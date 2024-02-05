 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Суд Амстердама отложил вердикт по делу ЮКОСа на неделю

Апелляционный суд Амстердама отложил вердикт по делу ЮКОСа на неделю
Апелляционный суд Амстердама на неделю, до 20 февраля, отложил вынесение вердикта по делу ЮКОСа, в рамках которого Россию обязывают выплатить $50 млрд бывшим акционерам. Москва пытается отменить это решение, суд рассматривает дело
Фото: Алексей Мякишев / Russian Look / Global Look Press
Фото: Алексей Мякишев / Russian Look / Global Look Press

Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу компании ЮКОС до 20 февраля, сообщила РБК пресс-атташе инстанции Мелисса Зейлстра.

«Заседание действительно было запланировано на 13 февраля, но было отложено несколько недель назад до 20 февраля», — сказала она.

В Лондоне по делу ЮКОСа арестовали принадлежащий России участок земли
Политика
Вид на район Кенсингтон

Судебное разбирательство бывших акционеров ЮКОСа и России тянется с начала 2000-х годов. В 2014 году Международный третейский суд заключил, что Россия фактически экспроприировала нефтяную компанию у законных владельцев, и обязал государство выплатить связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum более $50 млрд вместе с процентами.

Россия обжаловала решение третейского суда, и в 2016 году его отменили, однако в 2020 году Апелляционный суд Гааги восстановил его. В ответ Россия подала в суд кассационную жалобу и оспорила это решение. В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил постановление от 2014 года, согласно которому Россия должна была выплатить истцам компенсацию.

Нидерландский суд удовлетворил жалобу России по одному пункту — о том, что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в ходе арбитражного разбирательства. Теперь апелляционный суд Амстердама должен пересмотреть решение, касающееся именно этого пункта.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер

7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики

В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций

Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше

Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года

Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности

Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
ЮКОС Амстердам Апелляционный суд
Материалы по теме
В Лондоне по делу ЮКОСа арестовали принадлежащий России участок земли
Политика
Власти Британии признали смерть бывшего топ-менеджера ЮКОСа суицидом
Общество
Суд в США согласился рассмотреть по существу иск ЮКОСа о $50 млрд
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
Вице-чемпиона России по дзюдо дисквалифицировали за средство от бесплодия Спорт, 16:51
Путин назначил экс-губернатора от ЛДПР гендиректором МИДа Политика, 16:41
В реестр экстремистов внесли журналистов, мэра Днепра и экс-спикера ВСУ Политика, 16:37
«Автотор» объявил о создании собственного бренда машин Авто, 16:32
«Яндекс» создаст фонд совладельцев для менеджеров Бизнес, 16:26
Хамовники возглавили столичный рейтинг по снижению цен на премиальные ЖК Недвижимость, 16:24
В Венгрии сорвалось заседание парламента по заявке Швеции в НАТО Политика, 16:17
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Genesis запросила разрешения на продажу паев биткоин-ETF на $1,6 млрд Крипто, 16:16
Средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Брянской областью Политика, 16:10
Bloomberg узнал, что Кремль обсуждает возможное интервью Путина Карлсону Политика, 16:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:03
На главреда «Псковской губернии» завели второе уголовное дело Общество, 16:01
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 16:01
Шойгу и Собянин проверили работу московского пункта отбора контрактников Политика, 15:56