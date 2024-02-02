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В Лондоне по делу ЮКОСа арестовали принадлежащий России участок земли

GML Group: в Лондоне по делу ЮКОСа арестовали принадлежащий России участок земли
У России есть право оспорить решение Высокого суда Лондона. Ранее она заявляла, что не собирается подчиняться его юрисдикции. В ноябре суд лишил ее права на госиммунитет по делу ЮКОСа
Вид на район Кенсингтон
Вид на район Кенсингтон (Фото: Алексей Федоренко / Shutterstock)

Высокий суд Лондона наложил арест на принадлежащий России участок земли в рамках разбирательства по делу ЮКОСа, сообщила компания GML Group (бывший мажоритарный акционер ЮКОСа).

Речь идет о пустующем участке в престижном районе Лондона Кенсингтоне, который Россия купила в 2006 году за £8 млн. Его продадут с торгов, деньги получит GML Group.

Гендиректор GML Тим Осборн заявил, что бывшие акционеры ЮКОСа «привержены привлечению России к ответственности за ее действия путем преследования российских государственных активов по всему миру до тех пор, пока правосудие не восторжествует».

Россия имеет право оспорить решение суда об аресте земельного участка на слушании 12 апреля.

РБК направил запрос в департамент печати и информации МИД России и обратился за комментарием в Генеральную прокуратуру.

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Фото:Марат Абулхатин / ТАСС

Высокий суд Лондона в ноябре 2023 года постановил, что Россия не может претендовать на государственный иммунитет, чтобы избежать исполнения арбитражного решения по иску бывших акционеров ЮКОСа — компенсации на $60 млрд, поскольку сама согласилась на участие в арбитраже. Россия ранее заявляла, что не будет исполнять решения арбитража, поскольку не признает его юрисдикцию в деле.

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В 2014-м Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа — Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal (все они входили в GML), постановив, что она де-факто экспроприировала нефтяную компанию. Россия отказывалась выплачивать сумму, ссылаясь на различные аргументы. С того времени сумма с учетом процентов выросла до $60 млрд. Истцы добивались исполнения решения в Великобритании, США и Нидерландах.

По ноябрьскому решению Высокого суда Лондона Россия, в частности, должна была в течение 28 дней оплатить судебные издержки на сумму £1,5 млн, но не сделала этого. В итоге суд постановил арестовать участок в Кенсингтоне.

Судебные разбирательства касательно выплаты $50 млрд продолжаются. Следующее слушание в Лондоне пройдет 13 июня.

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