СМИ сообщили о вызове российского посла в МИД Германии

Это произошло после того, как Россия объявила персонами нон-грата дипломатов трех стран, в том числе ФРГ, из-за посещений акций протеста. Статс-секретарь МИДа «четко высказал» российскому послу немецкую позицию по этому вопросу

Сергей Нечаев (Фото: Kay Nietfeld / dpa / ТАСС)

Российского посла в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ в связи с высылкой немецкого дипломата из России. Об этом со ссылкой на источники в ведомстве сообщили ТАСС и «Интерфакс». РБК направил запрос в посольство в Германии.

Нечаева вызвал статс-секретарь МИД Германии Мигель Бергер, который «четко высказал ему немецкую позицию», сообщили собеседники агентств.

Ранее 5 февраля Россия объявила персонами нон грата трех дипломатов из Германии, Польши и Швеции из-за того, что они посетили несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В посольстве Швеции заявили, что дипломаты выполняли свои официальные задачи, предусмотренные Венской конвенцией, — наблюдали за тем, что происходит в стране. Там также «категорически опровергли» участие своего посла в акции протеста.

Со стороны Германии об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он назвал решение российских властей неоправданным и пригрозил, что если они не пересмотрят его, то Берлин «не оставит это без ответа».