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Дело Навального ,  
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СМИ сообщили о вызове российского посла в МИД Германии

Это произошло после того, как Россия объявила персонами нон-грата дипломатов трех стран, в том числе ФРГ, из-за посещений акций протеста. Статс-секретарь МИДа «четко высказал» российскому послу немецкую позицию по этому вопросу
Сергей Нечаев
Сергей Нечаев (Фото: Kay Nietfeld / dpa / ТАСС)

Российского посла в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ в связи с высылкой немецкого дипломата из России. Об этом со ссылкой на источники в ведомстве сообщили ТАСС и «Интерфакс». РБК направил запрос в посольство в Германии.

Нечаева вызвал статс-секретарь МИД Германии Мигель Бергер, который «четко высказал ему немецкую позицию», сообщили собеседники агентств.

Ранее 5 февраля Россия объявила персонами нон грата трех дипломатов из Германии, Польши и Швеции из-за того, что они посетили несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В посольстве Швеции заявили, что дипломаты выполняли свои официальные задачи, предусмотренные Венской конвенцией, — наблюдали за тем, что происходит в стране. Там также «категорически опровергли» участие своего посла в акции протеста.

Со стороны Германии об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он назвал решение российских властей неоправданным и пригрозил, что если они не пересмотрят его, то Берлин «не оставит это без ответа».

Россия вышлет трех европейских дипломатов после митингов
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Высылку европейских дипломатов из России также осудила канцлер Германии Ангела Меркель, назвав ее необоснованной. «В связи с событиями в России мы уже говорили <...>, что сохраняем за собой право вводить санкции, в особенности против отдельных лиц», — сказала она, передает Der Tagesspiegel.

В свою очередь в Польше назвали решение о высылке ошибочным и пригрозили принятием «соответствующих шагов», если российские власти его не отменят.

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О том, что условия Венской конвенции разрешают дипломатам наблюдать за происходящим в стране пребывания, заявил и верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе визита в Москву.

Польша пообещала ответить на высылку дипломата из России
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Фото:Gabriel Piętka / MSZ

Акции протеста в России начались после того, как Навального, вернувшегося в Россию из Германии, арестовали по делу «Ив Роше». ФСИН заявила, что он неоднократно нарушал правила условного осуждения и не отмечался в инспекции. В итоге суд заменил ему условный срок на реальный и отправил в колонию общего режима на два года и восемь месяцев.

Протесты проходили 23, 31 января и 2 февраля и сопровождались столкновениями их участников с полицией, Росгвардией и ОМОНом, а также многочисленными задержаниями. В итоге, по данным «ОВД-Инфо», после акции 23 января были задержаны более 4 тыс. человек, после акции 31 января — более 5 тыс. человек, после акции 2 февраля — около 1,5 тыс. человек.

Авторы
Виктория Полякова, Мария Лисицына
При участии
Полина Химшиашвили
Германия высылка дипломатов Алексей Навальный акции протеста
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