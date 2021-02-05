Кремль разъяснил критерии оценки работы губернаторов

Оценивать эффективность работы региональных чиновников будут администрация президента и правительство, они примут решение о поддержке или ликвидации каких-либо пробелов. Путин упростил эту систему, заявил Песков

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин (на первом плане) во время укладки асфальта в рамках семинара-совещания по вопросу подготовки нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Система оценки работы губернаторов по 20 критериям, указ о которой накануне подписал президент Владимир Путин, работала и ранее, на ее основе власти принимают решения о необходимой поддержке регионам или устранении каких-либо пробелов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Эти критерии позволяют просто делать достаточно прозрачной всю палитру региональную», — отметил представитель Кремля. Оценивать эффективность глав регионов по ним будут правительство и администрация президента.

По словам Пескова, благодаря критериям «сам губернатор получает возможность оценивать свой электоральный потенциал перед выборами». Он также добавил, что ранее показателей было больше, а теперь система «стала более компактная, более понятная».

Отвечая на вопрос, включает ли критерий «цифровой зрелости» глав регионов их активность в социальных сетях и мессенджере Telegram, Песков заявил, что эту информацию нужно уточнить.