Кремль разъяснил критерии оценки работы губернаторов
Система оценки работы губернаторов по 20 критериям, указ о которой накануне подписал президент Владимир Путин, работала и ранее, на ее основе власти принимают решения о необходимой поддержке регионам или устранении каких-либо пробелов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Эти критерии позволяют просто делать достаточно прозрачной всю палитру региональную», — отметил представитель Кремля. Оценивать эффективность глав регионов по ним будут правительство и администрация президента.
По словам Пескова, благодаря критериям «сам губернатор получает возможность оценивать свой электоральный потенциал перед выборами». Он также добавил, что ранее показателей было больше, а теперь система «стала более компактная, более понятная».
Отвечая на вопрос, включает ли критерий «цифровой зрелости» глав регионов их активность в социальных сетях и мессенджере Telegram, Песков заявил, что эту информацию нужно уточнить.