Хуснуллин назвал провокационными идеи об объединении российских регионов

Российским регионам нужно не объединение, а налаживание сотрудничества с соседними субъектами, считает вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова прозвучали на фоне предложений об объединении Петербурга и Ленинградской области

Марат Хуснуллин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС )

Предложения об объединении российских регионов «провокационны», заявил в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Ничего объединять не надо. На сегодняшний день те, кто хотят работать, имеют все возможности: нацпроекты есть, структура управления есть. Надо находить пути взаимодействия», — сказал Хуснуллин в первом интервью, данном после назначения на пост вице-премьера (до 21 января Хуснуллин был заместителем мэра Москвы).

Бывший вице-мэр столицы напомнил, что ранее власти Москвы и Московской области сумели договориться о совместной работе по ряду вопросов — транспорту, дорогам, миграции рабочей силы и т.д.

«Понятно, что крупные агломерации — московская, петербургская, екатеринбургская, казанская — должны работать по правилам как агломерация, потому что рассматривать отдельные территориальные образования, скажем Петербург и Ленинградскую область, — нельзя их отдельно рассматривать, они должны по каким-то вопросам работать вместе», — сказал Хуснуллин.