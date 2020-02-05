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Политика ,  
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Хуснуллин назвал провокационными идеи об объединении российских регионов

Российским регионам нужно не объединение, а налаживание сотрудничества с соседними субъектами, считает вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова прозвучали на фоне предложений об объединении Петербурга и Ленинградской области
Марат Хуснуллин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС )

Предложения об объединении российских регионов «провокационны», заявил в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Ничего объединять не надо. На сегодняшний день те, кто хотят работать, имеют все возможности: нацпроекты есть, структура управления есть. Надо находить пути взаимодействия», — сказал Хуснуллин в первом интервью, данном после назначения на пост вице-премьера (до 21 января Хуснуллин был заместителем мэра Москвы).

Бывший вице-мэр столицы напомнил, что ранее власти Москвы и Московской области сумели договориться о совместной работе по ряду вопросов — транспорту, дорогам, миграции рабочей силы и т.д.

«Понятно, что крупные агломерации — московская, петербургская, екатеринбургская, казанская — должны работать по правилам как агломерация, потому что рассматривать отдельные территориальные образования, скажем Петербург и Ленинградскую область, — нельзя их отдельно рассматривать, они должны по каким-то вопросам работать вместе», — сказал Хуснуллин.

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В январе 2020 года ленинградское областное отделение партии «Родина» представило проект объединения Ленинградской области и Санкт-Петербурга в Санкт-Петербургскую губернию. В ответ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал не ловить «политический хайп» на теме гипотетического объединения региона с Санкт-Петербургом. Вместо этого губернатор предложил подумать о многосторонней интеграции регионов.

«Надо говорить об интересах жителей, а не просто об изменении границ двух субъектов, которое не даст ни экономического, ни социального, ни политического эффекта. В этом году я буду предлагать подписать соглашение с Петербургом о полной интеграции — экономической, социальной и транспортной», — сказал Дрозденко.

В 2016 году о необходимости укрупнения российских регионов заявляла спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Есть субъекты Федерации, которые точно нежизнеспособны самостоятельно в силу объективных причин, а не потому, что там плохие губернаторы», — говорила она.

Марат Хуснуллин до 2010 года работал в администрации Татарстана, а после смены мэра в столице переехал и получил должность заместителя мэра Москвы по градостроительной политике и строительству. После перехода в правительство Михаила Мишустина под кураторство Хуснуллина перешли нацпроект в сфере жилья и городской среды, транспортная инфраструктура, государственная жилищная политика и развитие Крыма.

Автор: Илья Доронов, Евгений Калюков, Георгий Тадтаев
Теги: Марат Хуснуллин, регионы, Ленинградская область, Санкт-Петербург
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