Власти Венесуэлы приказали полиции найти причастных к операции США

Правительство Венесуэлы обязало полицию найти и задержать всех, кто причастен «к пропаганде или поддержке вооруженного нападения» США 3 января

Дым поднимается от взрывов в Каракасе, Венесуэла, 3 января 2026 года. (Фото: Reuters)

Введенное правительством Венесуэлы чрезвычайное положение предписывает полиции найти всех причастных к военной операции США, сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий указ.

Документ был опубликован в понедельник, 5 января, но вступил в силу двумя днями ранее. В нем говорится, что полиция должна «немедленно начать общенациональный поиск и задержание всех, кто причастен к пропаганде или поддержке вооруженного нападения Соединенных Штатов».

Операция, предпринятая в ночь на 3 января получила название «Абсолютная решимость». В ходе нее американские военные нанесли удары по ряду стратегических объектов в Венесуэле, захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. 5 января они предстали перед судом в Нью-Йорке по обвинению в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Оба заявили о своей невиновности.

По данным The New York Times, у ЦРУ был информатор, работавший в правительстве Венесуэлы, он передавал данные о местонахождении Мадуро вплоть до начала операции, которая стала результатом многомесячного планирования совместно с военными США. Президент США Дональд Трамп рассказывал, что за неделю до операции он разговаривал с Мадуро и призвал того «капитулировать».

Власти Венесуэлы назвали вторжение США военной агрессией, в стране ввели чрезвычайное положение. Верховный суд постановил, что вице-президент Делси Родригес должна исполнять обязанности главы государства в отсутствие Мадуро. Она обратилась к США с призывом к миру и сотрудничеству.