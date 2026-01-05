 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

NYT узнала, что «публичные танцы» Мадуро сподвигли Трампа на вторжение

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
«Публичные танцы» президента Венесуэлы Николаса Мадуро убедили власти США начать военное вторжение, утверждает NYT. Часть команды Дональда Трампа решила, что политик издевается над ними
Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Jesus Vargas / Getty Images)

«Публичные танцы» президента Венесуэлы Николаса Мадуро и другие «проявления безразличия» с его стороны убедили часть команды Дональда Трампа в том, что политик отмахивается от них. Это сподвигло США на военную операцию, сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

В декабре 2025 года Мадуро отверг ультиматум Трампа, который потребовал от президента Венесуэлы уйти в отставку и отправиться в изгнание в Турцию, утверждают собеседники журналистов. Также он «отмахнулся» от удара США по портовому объекту в конце декабря, который, по утверждению Вашингтона, использовали для хранения наркотиков.

А накануне операции Штатов Мадуро в прямом смысле станцевал под музыку с лозунгами на английском «никакой безумной войны». Это транслировалось по государственному телевидению Венесуэлы.

И. о. президента Венесуэлы обратилась к Трампу со словами о мире
Политика
Делси Родригес

Поведение политика возмутило людей из команды президента США. Они решили, что Мадуро насмехается над ними, а угрозы со стороны Штатов воспринимает как блеф.

Ночью 3 января США нанесли массированные удары по Венесуэле, захватили Николаса Мадуро вместе с его женой Силией Флорес и вывезли их из страны. Операция, получившая название «Абсолютная решимость», продлилась 2 часа 20 минут. Президента и первую леди намерены судить в Штатах по обвинению в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. В 20:00 мск 5 января Мадуро с супругой предстанут перед федеральным судом в Нью-Йорке.

Каракас счел действия американцев военной агрессией, в стране ввели чрезвычайное положение. Министр обороны Владимир Падрино Лопес обвинил спецназ США в убийстве охранников Мадуро. The New York Times писала, что в целом число погибших из-за вторжения американцев достигло 80 человек. Среди них есть мирные жители.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Венесуэла США Николас Мадуро вторжение
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
