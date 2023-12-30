Минобороны сообщило об уничтожении морского дрона в Черном море

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Российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер (БЭК), который следовал к берегам Крыма, сообщила пресс-служба Минобороны.

Инцидент произошел около 10:00 мск. «Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота», — уточнили в ведомстве.

Позднее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в городе отразили попытку атаки надводного беспилотника. «По информации от военных, в трех километрах от Севастопольской бухты в открытом море с вертолетов уничтожен БЭК», — написал он в телеграм-канале.

Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении катеров-дронов военно-морских сил Украины в Черном море. В предыдущий раз ведомство сообщило о ликвидации морского дрона 1 декабря, тогда его уничтожила авиация.