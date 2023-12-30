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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении морского дрона в Черном море

Минобороны: военные уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины у берегов Крыма
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер (БЭК), который следовал к берегам Крыма, сообщила пресс-служба Минобороны.

Инцидент произошел около 10:00 мск. «Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота», — уточнили в ведомстве.

Минобороны сообщило об уничтожении безэкипажного катера у берегов Крыма
Политика
Фото:РИА Новости

Позднее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в городе отразили попытку атаки надводного беспилотника. «По информации от военных, в трех километрах от Севастопольской бухты в открытом море с вертолетов уничтожен БЭК», — написал он в телеграм-канале.

Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении катеров-дронов военно-морских сил Украины в Черном море. В предыдущий раз ведомство сообщило о ликвидации морского дрона 1 декабря, тогда его уничтожила авиация.

Теги
Украина Крым Черное море Минобороны
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