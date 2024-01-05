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Антииранские санкции США ,  
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Иран повысил цены на нефть для «чайников» из Китая

Reuters: Иран сократил поставки нефти в Китай ради высоких цен
Сюжет
Антииранские санкции США
Иран повысил цены на нефть для Китая — Пекин экономил значительные суммы, скупая топливо у подсанкционных поставщиков и добиваясь больших скидок. Источники Reuters считают, что Тегеран решил догнать в цене сибирскую марку ESPO
BRENT BRENT $78,7 +0,63%
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Иран повышает цены на нефть для Китая — это мешает торговле двух стран, на поставки от Тегерана приходится около 10% нефтепотребления Пекина, сообщает Reuters со ссылкой на торговые источники и собеседников на нефтеперерабатывающих заводах.

«Покупатели все еще пытаются найти решение, поскольку новые цены слишком высоки. Но поскольку у них ограниченный выбор, а иранская сторона очень жесткая, возможности для переговоров о цене сложны и не в пользу китайских покупателей», — рассказал закупщик нефти из китайской провинции Шаньдун.

На этом фоне поставки нефти из Ирана в Китай сократились. В октябре Пекин закупал рекордные 1,53 млн барр. в сутки, в ноябре — 1,22 млн барр., а в декабре объем ежедневных закупок сократился до 1,18 млн барр. За последнюю неделю запасы нефти в плавучих хранилищах Ирана выросли на 2 млн барр., до 15,5 млн, оценивают в Kpler.

Между иранскими поставщиками и китайскими покупателями сложилась тупиковая ситуация, чем все закончится — неясно, оценили в китайской компании — посреднике для закупки нефти. «Давайте немного подождем и посмотрим, готовы ли нефтеперерабатывающие заводы принять новую цену», — предложил собеседник Reuters.

Государственные нефтеперерабатывающие компании Китая не закупают иранскую нефть из опасения вторичных санкций США, ее с 2019 года приобретают небольшие независимые НПЗ, так называемые чайники, пишет Reuters. На «чайники» приходится примерно 90% всего экспорта иранской нефти, обычно топливо выдают за нефть из Малайзии или ОАЭ.

Китай сэкономил миллиарды долларов, приобретая нефть с большими скидками у подсанкционных производителей — Ирана, Венесуэлы и России, эти страны обеспечивают Пекину почти 30% импорта сырой нефти, отмечает агентство.

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Фото:Majid Saeedi / Getty Images

Ноябрьские сделки по продаже нефти были заключены со скидками около $10 за баррель, но в начале декабря иранские продавцы сообщили китайским покупателям о сокращении скидок до $5–6 ниже цены на нефть марки Brent, рассказали источники Reuters.

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Иранская сторона настроена «догнать в цене» российскую марку нефти ESPO, поставляемую по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан, заявил торговый менеджер независимой нефтеперерабатывающей компании. «Но они (иранцы. — РБК) не в полной мере осознают, что масштабы санкций в отношении иранской нефти отличаются от санкций в отношении российской», — добавил он.

Летом 2022 года Иран был вынужден значительно снижать цены на свою «и без того дешевую» нефть, чтобы конкурировать с Россией на фоне международных санкций против нее. Как выяснил Bloomberg, тогда иранская нефть стоила почти на $10 за баррель ниже, чем фьючерсы на Brent. Иран пошел на это, чтобы его сырье могло конкурировать с российской нефтью марки Urals, которая должна была прибыть в Китай к концу лета 2022-го.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Иран Китай нефть
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