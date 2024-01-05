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Маск назвал вторжение в Россию «плохой затеей»

Илон Маск: вторжение в Россию — плохая затея
Комментируя мем, высмеивающий вторжение Наполеона Бонапарта в Россию, Маск заявил, что это всегда было плохой затеей
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Стремление вторгнуться в Россию всегда было плохой затеей, заявил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X (бывш. Twitter).

Так он прокомментировал мем, высмеивающий вторжение Наполеона Бонапарта в Россию в 1812 году. На изображении Наполеон сообщает своей первой жене Жозефине Богарне о желании вторгнуться в Россию, после чего она спрашивает, собирается ли он это сделать летом. Император Франции в ответ многозначительно молчит.

Маск отреагировал на это сообщение смеющимся смайликом и написал: «Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей затеей».

Мем с Наполеоном является аналогией к популярному в 2021 году мему с героями из «Звездных войн», в котором Энакин Скайвокер (Хейден Кристенсен) обещает сделать нечто грандиозное, а воодушевленная Падме Амидала (Натали Портман) его подбадривает, но потом осознает, что неправильно все поняла.

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Политика
Илон Маск

Маск неоднократно комментировал внешнеполитические события и высказывал свое мнение на их счет, в том числе в сатирической манере. Так, в начале октября бизнесмен к опубликовал мем с президентом Украины Владимиром Зеленским и пошутил на тему оказания военной помощи Киеву. «Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов», — написал он, прикрепив фото с лицом Зеленского, на лбу которого выступает вена (переделка известного мема «Напряженный парень с венами»).

В июне Маск задался вопросом «Чем это кончится?» после сообщения о том, что Пентагон подготовил новый пакет военной помощи Украине, а в прошлом году назвал «наиболее вероятный» исход конфликта. По его мнению, он может завершиться тем, что Крым останется частью России, а в занятых ею регионах повторно пройдут референдумы под контролем ООН. В Украине его предложение раскритиковали. Москва заявляла, что решение о присоединении новых регионов - окончательное и не подлежит обсуждению.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Илон Маск вторжение Россия Наполеон мем
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