Маск назвал вторжение в Россию «плохой затеей»

Комментируя мем, высмеивающий вторжение Наполеона Бонапарта в Россию, Маск заявил, что это всегда было плохой затеей

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Стремление вторгнуться в Россию всегда было плохой затеей, заявил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X (бывш. Twitter).

Так он прокомментировал мем, высмеивающий вторжение Наполеона Бонапарта в Россию в 1812 году. На изображении Наполеон сообщает своей первой жене Жозефине Богарне о желании вторгнуться в Россию, после чего она спрашивает, собирается ли он это сделать летом. Император Франции в ответ многозначительно молчит.

Маск отреагировал на это сообщение смеющимся смайликом и написал: «Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей затеей».

Мем с Наполеоном является аналогией к популярному в 2021 году мему с героями из «Звездных войн», в котором Энакин Скайвокер (Хейден Кристенсен) обещает сделать нечто грандиозное, а воодушевленная Падме Амидала (Натали Портман) его подбадривает, но потом осознает, что неправильно все поняла.

Маск неоднократно комментировал внешнеполитические события и высказывал свое мнение на их счет, в том числе в сатирической манере. Так, в начале октября бизнесмен к опубликовал мем с президентом Украины Владимиром Зеленским и пошутил на тему оказания военной помощи Киеву. «Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов», — написал он, прикрепив фото с лицом Зеленского, на лбу которого выступает вена (переделка известного мема «Напряженный парень с венами»).

В июне Маск задался вопросом «Чем это кончится?» после сообщения о том, что Пентагон подготовил новый пакет военной помощи Украине, а в прошлом году назвал «наиболее вероятный» исход конфликта. По его мнению, он может завершиться тем, что Крым останется частью России, а в занятых ею регионах повторно пройдут референдумы под контролем ООН. В Украине его предложение раскритиковали. Москва заявляла, что решение о присоединении новых регионов - окончательное и не подлежит обсуждению.