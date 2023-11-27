Прокурор пообещал не обжаловать приговор администратору «Адских бабок»

Ольга Архарова и Александра Баязитова (слева направо) (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В прокуратуре посчитали приговор журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой, осужденным на пять и четыре с половиной года колонии соответственно, обоснованным, его не будут обжаловать, заявила прокурор Елена Прокопенко.

«Суд пришел к правильному мнению и квалифицировал действия как вымогательство, учитывая смягчающие обстоятельства, назначил наказание. Считаем приговор обоснованным и обжаловать не будем», — цитирует ТАСС прокурора.

27 ноября Басманный суд Москвы признал Баязитову и Архарову виновными по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Прокуратура просила для Баязитовой и Архаровой 14 и 13 лет колонии соответственно. Они находились под арестом с августа 2022 года. С учетом, что один день в СИЗО засчитывается как полтора дня в колонии, они проведут в заключении меньше назначенного срока.

Баязитова и Архарова признаны виновными в вымогательстве у старшего вице-президента, директора департамента финансирования промышленности, энергетики и ЖКХ ПАО «Промсвязьбанк» Александра Ушакова «под предлогом удаления и запрета на дальнейшее размещение сведений в телеграм-канале, позорящих его в рамках ведения трудовой деятельности».

Следствие утверждало, что речь шла о двух требованиях.

В одном случае от Ушакова требовали 420 тыс. руб., в другом — 1,2 млн руб. Баязитова свою вину не признала, Архарова в ходе следствия частично вину признала, но потом от своих показаний отказалась.