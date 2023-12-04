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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль повысил уровень угрозы для посещения России

Совет нацбезопасности Израиля повысил уровень угрозы для посещения России
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Совет нацбезопасности Израиля повысил уровень угрозы для посещения ряда стран, в том числе для России. Израильтянам рекомендуют соблюдать повышенные меры безопасности при поездке в Россию
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Совет национальной безопасности Израиля обновил рекомендации для туристов по посещению ряда стран, повысив уровень угрозы. В число государств, попавших в список ведомства, вошла и Россия — для нее уровень угрозы повысили до 2 с рекомендацией принимать повышенные меры безопасности при посещении.

Уровень угрозы 2 также теперь действует для многих стран Западной Европы (включая Великобританию, Францию и Германию), Южной Америки (в том числе Бразилии и Аргентины), а также Австралии.

До уровня 3 с рекомендацией отложить «несущественные» поездки в страну израильская сторона повысила уровень угрозы для стран Африки (включая Южную Африку и Эритрею) и Центральной Азии (включая Узбекистан, Казахстан, Киргизию и Туркменистан).

Для арабских стран, государств Ближнего Востока, Северного Кавказа, стран, граничащих с Ираном и нескольких мусульманских стран Азии действует высокий уровень угрозы с рекомендацией отказаться от всех поездок туда.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

«С начала войны мы выявили активизацию усилий Ирана и его доверенных лиц, включая группировки ХАМАС и течения «Глобального джихада», направленных на нанесение ущерба израильским и еврейским объектам по всему миру. В то же время во многих странах наблюдается постоянный и значительный рост подстрекательства, попыток нападений и проявлений антисемитизма», — говорится в заявлении совета нацбезопасности Израиля.

В целом израильтянам рекомендуют перед поездками проверять, проходили ли в стране назначения антиизраильские протесты, даже если для государства не выпущено предупреждения об угрозе. Также израильским туристам советуют держаться подальше от каких-либо акций, в том числе израильских или еврейских собраний, и воздержаться от демонстрации своей идентичности.

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С 7 октября продолжается война Израиля и палестинской исламистской группировки ХАМАС, напавшей на юг страны. Израильские военные проводят операцию «Железные мечи» в секторе Газа, контролируемом движением. С 24 ноября по 1 декабря между сторонами действовало перемирие, однако после обвинений в адрес ХАМАС в нарушении режима прекращения огня Израиль возобновил военные действия.

Тель-Авив называл своей целью уничтожение ХАМАС. По данным WSJ, Израиль готовит план по уничтожению палестинских боевиков, в том числе в странах, которые многие годы предоставляли им «определенную защиту», — в том числе в Катаре, Ливане, Иране, России и Турции.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
уровень угрозы национальная безопасность Израиль поездки
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