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Военная операция на Украине ,  
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Медведев заявил о выгоде США от помощи Украине

Медведев: Остин назвал истинную причину вмешательства США в конфликт на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Министр обороны США Ллойд Остин, сообщив о наращивании расходов на выпуск боеприпасов для поддержки Украины, назвал истинную причину помощи Киеву, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Министр обороны США Остин раскрыл военную тайну, <...> изложил причину участия США в конфликте между Россией и Украиной», — написал зампредседа в соцсети Х (ранее — Twitter).

В публикации Медведев исключил такие цели, как помощь гражданам или «исчезающей с карты мира» стране, борьбу за демократию, а также противостояние России. «Это необходимость модернизации оборонной промышленности США на 40 миллиардов долларов», — пояснил он.

«Оказывается, все дело в заказе товаров оборонного назначения для увеличения объемов военного производства и создания рабочих мест. И, возможно, в огромной прибыли, которую получают от этого компании, близкие к администрации [президента США Джо] Байдена», — подчеркнул Медведев.

В заключении твита он использовал фразу на латыни: Lingua mali pars pessima servi — аналог русской пословицы «Язык мой — враг мой». В публикации он назвал Остина «прямым и простодушным», а также «искренним» человеком.

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Фото:Hannah Beier / Getty Images

Ранее Ллойд Остин, выступая на форуме национальной обороны в штате Калифорния, заявил, что высокие темпы использования артиллерии на Украине доказывают необходимость больших инвестиций в боеприпасы.

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«Мы приступили к тому, что армия называет самой амбициозной модернизацией почти за 40 лет для нашей оборонно-промышленной базы», — пояснил он, уточнив, что дополнительно на эти цели выделили около $50 млрд. Он добавил, что это создаст «десятки тысяч» рабочих мест более чем в 30 штатах.

Российские власти критикуют военную помощь для Украины. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.

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Ллойд Остин Военная операция на Украине военная помощь США Украина Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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