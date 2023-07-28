В ДНР после ракетного удара загорелась нефтебаза

Мэр Шахтерска сообщил о ликвидации начавшегося после ракетного удара пожара на нефтебазе

Пожар тушили несколько часов, к утру его полностью ликвидировали, информации о пострадавших не поступало, сообщил мэр Шахтерска Александр Шатов

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В результате ракетного удара в Шахтерске (Донецкая народная республика) загорелась нефтебаза, сообщил в ночь на 28 июля глава города Александр Шатов. Шахтерск расположен примерно в 60 км от Донецка.

Тушение продолжалось несколько часов, возгорание полностью ликвидировано, позднее заявил ТАСС Шатов.

Информации о пострадавших не поступало.

Шахтерск расположен в Горловском районе ДНР, к востоку от Донецка

Телеканал «Звезда» утром публиковал кадры с места пожара, отмечая, что к 5:40 мск удалось локализовать возгорание и горела только одна из цистерн нефтебазы. По предварительным данным, объект подвергся обстрелу ВСУ из ракетной системы залпового огня (РСЗО), отмечал канал. По его данным, на месте также действовали украинские беспилотники, была слышна работа ПВО.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в ночь на 28 июля сообщало, что ВСУ выпустили по Шахтерску пять ракет из РСЗО.

Минувшей ночью украинский беспилотник предпринял попытку атаковать объекты на территории Московской области, сообщали в Минобороны России. Дрон был сбит, пострадавших и разрушений нет, отметили в ведомстве.