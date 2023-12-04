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Политика ,  
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SIPRI зафиксировал снижение выручки крупнейших производителей оружия

SIPRI: в 2022 году выручка 100 крупнейших производителей оружия упала на 3,5%
Несмотря на спрос из-за военных действий на Украине, выручка производителей оружия из США в 2022 году снизилась на 8%, при этом компании с Ближнего Востока показали значительный рост. От России в список внесли «Ростех» и ОСК
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

В 2022 году суммарная выручка крупнейших производителей вооружений снизилась на 3,5% в сравнении с 2021 годом, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Всего они заработали $597 млрд.

В основном эксперты связывают это с падением доходов крупных американских предприятий — в рейтинг вошли 42 представителя США, их доходы составили 51% от общего объема. Они заработали $302 млрд, что на 7,9% меньше, чем годом ранее. Доходы 26 европейских компаний незначительно выросли — на 0,9%, до $121 млрд.

SIPRI отмечает, что производство оружия отстает от спроса, который в 2022 году резко вырос из-за военного конфликта России и Украины и геополитической напряженности в мире. Многие американские и европейские компании не смогли быстро нарастить производственные мощности из-за нехватки рабочей силы, роста затрат и перебоев в цепочке поставок, которые возникли из-за пандемии COVID и усугубились на фоне военных действий на Украине. Помимо того, многие страны делали новые заказы в конце прошлого года, они пока не успели отразиться на доходах западных оружейных фирм.

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Фото:Hannah Beier / Getty Images

В топ-100 за 2022 год вошли только две российские компании. «Ростех» с выручкой $16,8 млрд оказался на десятом месте, а Объединенная судостроительная корпорация ($3,95 млрд) — на 36-м. Совокупные доходы представителей России институт оценил в $20,8 млрд (на 12% ниже, чем в 2021 году). SIPRI впервые включил «Ростех» в свой рейтинг; в предыдущие годы в списках были «Вертолеты России», «Высокоточные комплексы», «Росэлектроника» и другие компании, входящие в состав госкорпорации. Теперь их не внесли из-за нехватки данных, отмечает Стокгольмский институт.

Единственной украинской компанией в рейтинге стал концерн «Укроборонпром», который занял 81-е место. В 2022 году его выручка упала на 10%, до $1,3 млрд.

В отличие от большинства фирм из США и Европы доходы 22 производителей оружия в Азии и Океании выросли на 3,1% и достигли $134 млрд в 2022 году. Совокупная выручка ближневосточных компаний, вошедших в рейтинг, выросла на 11%, до $17,9 млрд.

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Согласно мартовскому отчету SIPRI, в 2018–2022 годах Россия поставляла вооружения 47 странам. 65% экспорта пришлось на страны Азии и Океании, 17% — на государства Ближнего Востока, еще 12% — на Африку. По сравнению с 2013–2017 годами продажи российского оружия упали на 31%, доля России на мировом рынке составила 16%, сообщали в институте. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству эти данные не комментировали, но в предыдущие годы ведомство критиковало методику подсчета SIPRI.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
SIPRI продажи оружия производство оружия Ростех ОСК
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