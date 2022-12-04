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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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США заявили, что ожидают снижения темпов боевых действий на Украине

В разведке США заявили, что ожидают снижения темпов боевых действий на Украине
Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс также сообщила, что Вашингтон не видит признаков оказания военной помощи России со стороны Китая
Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс
Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс (Фото: Reuters)

Американская разведка ожидает снижения темпов боевых действий на Украине в ближайшие месяцы, заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, передает Reuters.

Она также сообщила, что американские власти не видят никаких признаков военной поддержки России со стороны Китая.

Россия ведет спецоперацию на Украине с февраля. Ее целями Москва называла защиту населения и «полное освобождение» Донбасса, обеспечение собственной безопасности, ликвидацию «антироссийского анклава» на Украине, а также «демилитаризацию» и «денацификацию» соседней страны.

В сентябре в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы, по итогам которых эти территории были включены в состав России.

США, Великобритания и другие западные страны оказывают военную поддержку Киеву. Российские власти выступали с критикой этого. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что военная поддержка Киева со стороны Запада не является помехой для достижения целей военной операции. 

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Нацразведка США
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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