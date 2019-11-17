Лукашенко исключил появление российских танков в Польше

Белоруссия и Россия не собираются выдвигать танки против Польши. Об этом заявил Александр Лукашенко после голосования на парламентских выборах, пишет «БелТА».

Президент указал, что Белоруссия всегда была открыта для Польши, так как это одна из наиболее близких ей стран. И республика готова к тесным, дружеским отношениям, добавил он.

По мнению Лукашенко, когда между Минском и Варшавой начали завязываться такие отношения, Польша начала подыгрывать Евросоюзу и США. «Только никогда не врите полякам, что мы тут с Россией создаем какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки против вас», — сказал глава государства журналистам, добавив, что такого не произойдет.

17 ноября президент Белоруссии сказал, что Польша совершила ошибку, не пригласив Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

«Вы поступили неправильно», — заметил Лукашенко, имея в виду, что Россия, Украина, Белоруссия и другие республики сыграли огромную роль в освобождении Польши от нацистских захватчиков.