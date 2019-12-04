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Трамп назвал премьера Канады Трюдо двуличным
Президент США назвал Джастина Трюдо двуличным после появления видео, на котором канадский премьер посмеивается, предположительно, над слишком длинной пресс-конференцией Трампа на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп обругал премьер-министра Канады Джастина Трюдо после появления в сети видеозаписи, на которой видно, как во время выступления Трампа Трюдо пересмеивается с другими главами государств в кулуарах саммита НАТО в Лондоне.

На 25-минутной записи, опубликованной в Twitter Power & Politics (CBC News), премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер Нидерландов Марк Рютте обсуждают длинные пресс-конференции Трампа.

Ролик начинается с того, что Джонсон спрашивает Макрона, почему тот опоздал. На это Трюдо шутит: «Он опоздал, потому что был на 40-минутной пресс-конференции наверху». После чего премьер со смехом произносит: «Я просто видел, как челюсти его команды падали на пол». Лидеры не упоминают Трампа по имени, однако, как передает телеканал CNN, комментарий, видимо, касается долгой пресс-конференции Трампа по итогам их встречи во вторник.

Журналисты спросили Трампа на пресс-конференции в Лондоне 4 ноября, что он думает по поводу этих комментариев. «Ну, он двуличный», — ответил американский лидер, добавив, что в принципе «Трюдо — хороший парень», передает CTV News.

Трамп также раскритиковал Трюдо за то, что Канада не тратит 2% ВВП на оборону, которые должны платить члены НАТО. «Правда в том, что я сказал ему, что он не платит 2%, и я думаю, что он не очень доволен этим», — сказал Трамп, уточнив, что у Канады есть деньги. «Канада должна платить больше, чем платит. И он это понимает. Поэтому я могу представить, что он несчастлив. Но так оно и есть», — подчеркнул президент.

Фотогалерея 
Акция протеста против НАТО и Дональда Трампа в Лондоне. Фоторепортаж

Трамп отменил свою итоговую пресс-конференцию на саммите НАТО в Лондоне и возвращается в США. «Когда сегодняшние встречи закончатся, я вернусь в Вашингтон. Мы не будем делать пресс-конференцию на закрытии саммита, потому что мы делали их очень много за последние два дня», — написал он в своем Twitter.

В июне 2018 года президент США покинул саммит «Большой семерки» и улетел в Сингапур на встречу с лидером КНДР. Трюдо заявил, что пошлины, которые американская сторона ввела на импорт стали и алюминия, «карательные и неприемлемые». Он отметил, что Трампа ждет жесткий ответ на такие «нечестные действия». Трамп в ответ назвал слова канадского премьера ложью и отказался подписывать итоговое коммюнике G7. Прошлым летом США ввели 25-процентные пошлины на ввоз алюминия и 10-процентные пошлины на ввоз стали из нескольких стран, включая Канаду.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Дональд Трамп, Джастин Трюдо, Канада
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