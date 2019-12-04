Трамп назвал премьера Канады Трюдо двуличным

Президент США назвал Джастина Трюдо двуличным после появления видео, на котором канадский премьер посмеивается, предположительно, над слишком длинной пресс-конференцией Трампа на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп обругал премьер-министра Канады Джастина Трюдо после появления в сети видеозаписи, на которой видно, как во время выступления Трампа Трюдо пересмеивается с другими главами государств в кулуарах саммита НАТО в Лондоне.

На 25-минутной записи, опубликованной в Twitter Power & Politics (CBC News), премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер Нидерландов Марк Рютте обсуждают длинные пресс-конференции Трампа.

Ролик начинается с того, что Джонсон спрашивает Макрона, почему тот опоздал. На это Трюдо шутит: «Он опоздал, потому что был на 40-минутной пресс-конференции наверху». После чего премьер со смехом произносит: «Я просто видел, как челюсти его команды падали на пол». Лидеры не упоминают Трампа по имени, однако, как передает телеканал CNN, комментарий, видимо, касается долгой пресс-конференции Трампа по итогам их встречи во вторник.