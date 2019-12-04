Общество , 04 дек, 12:47
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Акция протеста против НАТО и Дональда Трампа в Лондоне. Фоторепортаж
В Лондоне начинается саммит НАТО, а вместе с ним и протесты против альянса, а также президента США Дональда Трампа. Протестующие обвиняют НАТО и американского лидера в агрессии по отношению к странам Ближнего Востока и Латинской Америки. Как проходят протесты — в фоторепортаже РБК
70-й юбилейный саммит НАТО проходит в Лондоне 3 и 4 декабря
3 декабря на Трафальгарской площади собрались протестующие. Они выступают против агрессии стран НАТО и президента США Дональда Трампа к странам Ближнего Востока и Латинской Америки
На площади развернули плакаты с надписями «НАТО! Руки прочь от Палестины», «Руки прочь от Кубы» и другие
В акции приняли участие несколько сотен человек
Девушка с плакатом — «Трамп, руки прочь от Национальной службы здравоохранения» (National Health Service (NHS). Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин обвинил консерваторов в намерении разрушить систему NHS из-за торговой сделки США и Великобритании — РБК)
Многие из протестующих выступали и против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, обвиняя его в потворствовании интересам США, а не британцев
Никто из протестующих не был задержан
После митинга на площади протестующие прошли до Букингемского дворца, где королева принимала лидеров стран НАТО