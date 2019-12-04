Акция протеста против НАТО и Дональда Трампа в Лондоне. Фоторепортаж

Акция протеста против НАТО и Дональда Трампа в Лондоне. Фоторепортаж

В Лондоне начинается саммит НАТО, а вместе с ним и протесты против альянса, а также президента США Дональда Трампа. Протестующие обвиняют НАТО и американского лидера в агрессии по отношению к странам Ближнего Востока и Латинской Америки. Как проходят протесты — в фоторепортаже РБК