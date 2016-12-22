Израильские военные начали операцию на границе с Ливаном

Армия обороны Израиля намерена уничтожить туннели «Хезболлы» на границе с Ливаном. Пока шиитское движение не ввело их в эксплуатацию

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильские военные объявили о начале операции «Северный щит» с целью обнаружить и уничтожить трансграничные туннели, которые ливанское движение «Хезболла» прокладывает для тайной переброски боевиков на территорию Израиля. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, передает Reuters.

Конрикус сказал, что военным известно о нескольких туннелях на границе Израиля и Ливана, и подчеркнул, что армия будет действовать только на территории своей страны и не пересекать границу.

«Мы считаем действия «Хезболлы» грубым и наглым нарушением прав Израиля», — добавил Конрикус. Он также пояснил, что туннели были обнаружены еще до того, как были введены в эксплуатацию и начали представлять реальную угрозу для израильтян.

Военные также перекрыли несколько районов у северной границы и усилили там свое присутствие. «Северный округ в повышенной готовности к любым неожиданностям и сценариям​», — заявил представитель Армии обороны Израиля.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что правительство Ливана покрывает движение «Хезболла» и тем самым ставит под угрозу благополучие своих граждан, передавал ТАСС. По мнению премьера, движение взяло Ливан «в заложники своей агрессии против Израиля».

В последний раз Израиль воевал с движением «Хезболла» в июле—августе 2006 года, конфликт получил название Второй ливанской войны. Она длилась 33 дня; 14 августа в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН было объявлено о прекращении огня, а к октябрю Израиль вывел войска из Южного Ливана.