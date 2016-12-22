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Израильские военные начали операцию на границе с Ливаном
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Израильские военные начали операцию на границе с Ливаном
Политика, 09:25
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Израильские военные начали операцию на границе с Ливаном
Армия обороны Израиля намерена уничтожить туннели «Хезболлы» на границе с Ливаном. Пока шиитское движение не ввело их в эксплуатацию
Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильские военные объявили о начале операции «Северный щит» с целью обнаружить и уничтожить трансграничные туннели, которые ливанское движение «Хезболла» прокладывает для тайной переброски боевиков на территорию Израиля. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, передает Reuters.

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Конрикус сказал, что военным известно о нескольких туннелях на границе Израиля и Ливана, и подчеркнул, что армия будет действовать только на территории своей страны и не пересекать границу.

«Мы считаем действия «Хезболлы» грубым и наглым нарушением прав Израиля», — добавил Конрикус. Он также пояснил, что туннели были обнаружены еще до того, как были введены в эксплуатацию и начали представлять реальную угрозу для израильтян.

Военные также перекрыли несколько районов у северной границы и усилили там свое присутствие. «Северный округ в повышенной готовности к любым неожиданностям и сценариям​», — заявил представитель Армии обороны Израиля.

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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что правительство Ливана покрывает движение «Хезболла» и тем самым ставит под угрозу благополучие своих граждан, передавал ТАСС. По мнению премьера, движение взяло Ливан «в заложники своей агрессии против Израиля».

В последний раз Израиль воевал с движением «Хезболла» в июле—августе 2006 года, конфликт получил название Второй ливанской войны. Она длилась 33 дня; 14 августа в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН было объявлено о прекращении огня, а к октябрю Израиль вывел войска из Южного Ливана.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: «Хезболла» , Ливан , Израиль , израильская армия
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