Путин назвал сроки постановки ракет «Сармат» на боевое дежурство

Путин: Россия поставит ракеты «Сармат» на боевое дежурство в 2026 году

На опытно-боевом дежурстве «Сармат» окажется уже в 2025 году, уточнил Путин. Впервые о создании ракетного комплекса стало известно в декабре 2013 года

Владимир Путин (Фото: Максим Шипенков / Reuters)

Россия уже в текущем году поставит на опытно-боевое дежурство межконтинентальные ракеты «Сармат», а в следующем — на боевое. Об этом заявил президент заявил Путин на торжественной церемонии награждения в Кремле разработчиков ракеты «Буревестника» и торпеды «Посейдон».

«В текущем году поставим на опытно-боевое, в следующем — уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой «Сармат», — сказал он.

«Сармат» (РС-28) — это российская жидкостная орбитальная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Радиус поражения «Сармата» с ядерными зарядами, размещенными в десяти боевых блоках индивидуального наведения, по предварительным оценкам, составляет около 650 тыс. квадратных километров. Максимальная дальность — 18 000 км. Каждый боевой блок может нести ядерный заряд мощностью до 750 килотонн.

Ракета разрабатывалась с 2000-х годов. Проектированием занимался ГРЦ имени академика Макеева. Госконтракт на опытно-конструкторские работы был заключен в 2011 году. Впервые о создании ракетного комплекса «Сармат» сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев в декабре 2013 года.

В марте 2018-го о ходе разработки комплекса рассказал президент. Изначально рассчитывали, что новая ракетная система начнет несение боевого дежурства уже в 2020 году. Однако первое летное испытание ракеты удалось провести весной 2022 года, а на дежурство она заступила в сентябре 2023 года.

Первым соединением, которое получило новые ракетные комплексы, стала Ужурская ракетная дивизия в Красноярском крае. Кроме того, заявлялось о планах разместить ракету «Сармат» в Домбаровском позиционном районе в Оренбургской области.