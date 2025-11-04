Путин назвал сроки постановки ракет «Сармат» на боевое дежурство
Россия уже в текущем году поставит на опытно-боевое дежурство межконтинентальные ракеты «Сармат», а в следующем — на боевое. Об этом заявил президент заявил Путин на торжественной церемонии награждения в Кремле разработчиков ракеты «Буревестника» и торпеды «Посейдон».
«В текущем году поставим на опытно-боевое, в следующем — уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой «Сармат», — сказал он.
«Сармат» (РС-28) — это российская жидкостная орбитальная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР).
Радиус поражения «Сармата» с ядерными зарядами, размещенными в десяти боевых блоках индивидуального наведения, по предварительным оценкам, составляет около 650 тыс. квадратных километров. Максимальная дальность — 18 000 км. Каждый боевой блок может нести ядерный заряд мощностью до 750 килотонн.
Ракета разрабатывалась с 2000-х годов. Проектированием занимался ГРЦ имени академика Макеева. Госконтракт на опытно-конструкторские работы был заключен в 2011 году. Впервые о создании ракетного комплекса «Сармат» сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев в декабре 2013 года.
В марте 2018-го о ходе разработки комплекса рассказал президент. Изначально рассчитывали, что новая ракетная система начнет несение боевого дежурства уже в 2020 году. Однако первое летное испытание ракеты удалось провести весной 2022 года, а на дежурство она заступила в сентябре 2023 года.
Первым соединением, которое получило новые ракетные комплексы, стала Ужурская ракетная дивизия в Красноярском крае. Кроме того, заявлялось о планах разместить ракету «Сармат» в Домбаровском позиционном районе в Оренбургской области.
