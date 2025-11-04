ЕС раскрыл, как собирается заставить Грузию вернуться на путь интеграции

Европарламент ранее одобрил обновление механизма, позволяющего ЕС приостанавливать безвизовый режим для граждан третьих стран. Брюссель планирует внедрить его в ноябре для давления на Грузию, пояснила еврокомиссар

Тбилиси, Грузия (Фото: Florian Gaertner / Photothek Media Lab / Global Look Press)

В ноябре Еврокомиссия планирует ввести в действие новый визовый механизм, чтобы давлением через него попытаться заставить Грузию вернуться на путь интеграции в Евросоюз. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, представляя ежегодный доклад Еврокомиссии о расширении.

«В ноябре, я надеюсь, у нас появится новый механизм приостановки виз, что позволит принять дальнейшие шаги [против Грузии]», — сказала она.

Европарламент ранее одобрил обновление механизма, позволяющего ЕС приостанавливать безвизовый режим для граждан третьих стран.

Теперь нарушения Устава ООН, грубые нарушения международного права, прав человека или гуманитарного права, а также невыполнение решений Международного суда будут являться правовыми основаниями для приостановки действия безвизового режима.

В докладе по Грузии, представленном департаментом Кос на саммите по вопросам расширения ЕС в Брюсселе 4 ноября, говорится, что Еврокомиссия считает страну «номинальным» кандидатом на членство из-за «отступления от демократии». Глава евродипломатии Кая Каллас на мероприятии заявила, что на данный момент у Грузии нет реального пути в Евросоюз, «если только условия не изменятся кардинально».

Грузия подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года вслед за Украиной и Молдавией. В июне того же года Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов. Грузия стала кандидатом только в декабре 2023 года. Позже Еврокомиссия (ЕК) определила «девять шагов», которые республика должна сделать, чтобы стать членом союза. Среди них было обязательство решить проблему политической поляризации — больше вовлекать оппозицию в политику, а также обеспечить свободный, конкурентный и справедливый избирательный процесс. Отношения Тбилиси с Брюсселем испортились в апреле 2024-го на фоне одобрения закона об иноагентах. Евросоюз приостановил процесс приема Грузии и заморозил часть финансовой помощи республике, в частности средства в объеме €30 млн, которые грузинскому Минобороны были выделены из Европейского фонда мира. ЕС критикует грузинские власти за действия в отношении тех, кто выходит на антиправительственные протесты. Между Грузией и странами Шенгенской зоны с 2017 года действует безвизовый режим. Однако, в рамках санкций против грузинских правительственных чиновников из-за подавления протестов Брюссель отменил безвиз для них и дипломатов Грузии. Грузия со своей стороны сняла с повестки дня до 2028 года вопрос о переговорах с ЕС по поводу членства.

Грузия добилась значительного прогресса на пути к членству в ЕС, но отражение этого в отчете ЕК было маловероятным, говорила грузинский министр иностранных дел Мака Бочоришвили еще до публикации документа. По ее словам, в последнее время со стороны Евросоюза часто звучат «предвзятые» оценки в адрес Тбилиси. Безвизовый режим «не надо спасать», если будет справедливое отношение к Грузии, считает министр.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сказал после обнародования отчета, что шантаж и давление на его страну не сработают. Тбилиси не намерен сдаваться и продолжит готовить Грузию к членству в ЕС, подчеркнул он.