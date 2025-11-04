 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

ЕК назвала «номинальную» страну-кандидата в Евросоюз

ЕК: Грузия является номинальным кандидатом в члены Евросоюза
Процесс вступления Грузии в ЕС де-факто приостановлен, «в свете продолжающегося отката от принципов демократии» Брюссель считает страну кандидатом номинально. Грузия сняла вопрос о членстве в ЕС с повестки как минимум до 2028 года
Тбилиси, Грузия
Тбилиси, Грузия (Фото: Alexander Farnsworth / picture alliance / Global Look Press)

Грузия является «номинальным» кандидатом в Евросоюз из-за «отступления от демократии». Такой вывод содержится в отчете, размещенном на сайте Еврокомиссии.

Аналогичные доклады, касающиеся прогресса в процессе проведения реформ, были опубликованы и относительно других стран-кандидатов. Доклады были обнародованы в преддверии саммита о расширении ЕС, который проходит в Брюсселе 4 ноября.

«После выводов Европейского совета от декабря 2024 года, пришедшего к выводу, что процесс вступления Грузии в ЕС де-факто приостановлен, и в свете продолжающегося отката от принципов демократии Грузии, Еврокомиссия считает Грузию страной-кандидатом лишь номинально», — указывается в документе.

Премьер Грузии заявил о пятой попытке революции в стране
Политика
Протестующий с грузинским флагом разговаривает с полицейскими, блокирующими улицу, во время митинга оппозиции в день местных выборов в Тбилиси, Грузия, 4 октября 2025 года

Грузия подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года вслед за Украиной и Молдавией. В июне того же года Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов. Грузия стала кандидатом только в декабре 2023 года. Позже Еврокомиссия (ЕК) определила «девять шагов», которые республика должна сделать, чтобы стать членом союза. Среди них было обязательство решить проблему политической поляризации — больше вовлекать оппозицию в политику, а также обеспечить свободный, конкурентный и справедливый избирательный процесс.

Отношения Тбилиси с Брюсселем испортились в апреле 2024-го на фоне одобрения закона об иноагентах. Евросоюз приостановил процесс приема Грузии и заморозил часть финансовой помощи республике, в частности средства в объеме €30 млн, которые грузинскому Минобороны были выделены из Европейского фонда мира. Также Европарламент не признал результаты парламентских выборов в Грузии 2024 года, на которых победила правящая в стране с 2012 года «Грузинская мечта» — она набрала 53,92% голосов.

Грузия в свою очередь сняла с повестки дня до 2028 года вопрос о переговорах с ЕС по поводу членства.

ЕК также усомнилась в полной приверженности Турции «демократическим ценностям», в том числе из-за дел против деятелей оппозиционных партий. В отчете говорится, что переговоры с Анкарой о членстве с ЕС с 2018 года находятся в тупике.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, выступая перед собравшимися на саммите, заявила, что новым государствам — членам ЕС может быть назначен «испытательный срок» на несколько лет на фоне опасений по поводу того, что новые страны последуют примеру Венгрии после вступления. В случае отступления от демократических принципов блока их исключат.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Грузия Евросоюз Членство кандидат
