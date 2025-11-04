В Нижегородской области обломки дронов повредили многоквартирный дом

Ночью над регионом отразили атаку 20 беспилотников. При падении обломков были повреждены три частных и один многоквартирный дом, сообщил губернатор. По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил он

При падении обломков дронов в Кстовском районе Нижегородской области поврежден многоквартирный дом, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Ночью над областью была отражена атака 20 беспилотников. По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил Никитин.

«При падении обломков повреждения получили три частных и один многоквартирный дом. На месте инцидента работают специалисты», — написал он в телеграм-канале.

По данным Минобороны, за ночь, с 23:30 мск 3 ноября до 7:00 мск 4 ноября, над восемью регионами России было перехвачено и сбито 85 беспилотников.

Большинство из них, 40 дронов, уничтожили над Воронежской областью. Еще 20 было сбито над Нижегородской, десять — над Белгородской, шесть — над Курской, четыре — над Липецкой, по два — над Волгоградской областью и Башкирией, один — над Саратовской.

С ночи аэропорт Нижнего Новгорода не принимал и не отправлял рейсы. О введении ограничений представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в 2:43, а об их отмене — в 10:22. Полеты также приостанавливались в аэропортах Самары, Казани, Уфы и др.