Дроны атаковали промышленный комплекс в Стерлитамаке
Промышленный комплекс в Стерлитамаке (Башкирия) подвергся атаке двух беспилотников, сообщил глава республики Радий Хабиров в телеграм-канале.
Оба дрона сбиты, обломки упали в промзоне близ вспомогательного цеха.
«Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме», — уточнил он.
Ранее власти города сообщили, что в результате взрыва в Стерлитамакском нефтехимическом заводе (АО «СНХЗ») частично обрушился цех водоочистки. Там работали пять человек. По предварительным данным, никто не пострадал.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы