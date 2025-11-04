Дроны атаковали промышленный комплекс в Стерлитамаке

Промышленный комплекс в Стерлитамаке (Башкирия) подвергся атаке двух беспилотников, сообщил глава республики Радий Хабиров в телеграм-канале.

Оба дрона сбиты, обломки упали в промзоне близ вспомогательного цеха.

«Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме», — уточнил он.

Ранее власти города сообщили, что в результате взрыва в Стерлитамакском нефтехимическом заводе (АО «СНХЗ») частично обрушился цех водоочистки. Там работали пять человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

